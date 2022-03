BR24 live: Papier wird knapp und teuer: Geht's auch ohne?

Gestern meldeten die Krankenkassen, dass die Corona-Impfpflicht nicht umsetzbar sei. Ein Grund sei unter anderem der Papiermangel. Was prompt für Spott und Häme sorgte, ist wegen Lieferengpässen und hoher Energiepreise und den dadurch steigenden Preisen auf dem Papiermarkt tatsächlich ein Problem. Im Tagesgespräch fragen wir heute deswegen:

Papier wird knapp und teuer: Geht's auch ohne?

Wie ist Ihr Verhältnis zu Papier? Wo und wie können wir Papier sparen – und in welchen Fällen können Sie auf keinen Fall auf Papier verzichten? Was ist so schön an Papier?

Zu Gast bei Tagesgespräch-Moderatorin Christine Krueger sind Angelika Krumm, Papier-Expertin der Naturschutzorganisation "Robin Wood" und Jonathan Osthoff, Inhaber des Münchner Papierladens "Carta Pura".

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/ 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

