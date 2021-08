BR24 live: Gerd Müller – Was hat ihn besonders gemacht?

"Ohne die Tore vom Gerd wären wir noch immer in unserer alten Holzhütte an der Säbener Straße", mit diesen Worten würdigte dessen Mitstreiter Franz Beckenbauer einst die Verdienste des "wichtigsten Spielers in der Geschichte des FC Bayern". Deutschland wäre 1974 ohne Müllers unnachahmliches 2:1-Siegtor wohl auch nicht Weltmeister geworden.

Am 15.8.2021 ist Gerd Müller im Alter von 75 Jahren verstorben. Das Thema im Tagesgespräch heute ist:

Abschied von Gerd Müller: Was hat ihn besonders gemacht?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn sind Max-Jacob Ost, Sportjournalist und Podcaster, Karl-Heinz Kas, BR-Sportreporterlegende, Bernd Dürnberger, ehemaliger Mitspieler von Gerd Müller beim FC Bayern.

