BR24 live dabei: Wann steigt im Vatikan weißer Rauch auf?

Heute Abend, gegen 19 Uhr, wird erstmals Rauch aus dem kleinen Schornstein aufsteigen, der eigens für die Papstwahl auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle in Rom angebracht wurde. Der Rauch zeigt den jeweiligen Wahlausgang an. Weiß steht für einen neuen Papst, bei schwarzem Rauch wählen die Kardinäle weiter. In den nächsten Tagen sind jeweils zwei Wahlgänge am Vor- und am Nachmittag angesetzt. Die Entwicklungen können Sie im Livestream von BR24 sowie in unserem Newsticker verfolgen.