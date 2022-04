BR24 Drangeblieben: Wo bleibt die Impfung gegen Omikron?

Möglichst schnell einen neuen Omikron-Impfstoff herstellen! Das schien Ende letzten Jahres dringend notwendig: Die zugelassenen Vakzine waren gegen die ursprüngliche Wildtyp-Variante des Coronavirus entwickelt worden. Schon auf Delta passten sie nicht mehr 100-prozentig. Und Omikron konnte den Impfstoffen nochmal besser entwischen. Also: ein neues Vakzin bis März!

Der Zeitplan war sehr ambitioniert

Im Nachhinein betrachtet, ein sehr ambitionierter Zeitplan, sagt der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar: Die Zulassung neuer Arzneimittel und auch Impfstoffe sei sehr komplex, erklärt er: "Es braucht dafür nicht nur Studien, sondern auch regulatorische Rahmenbedingungen. Und diese in knapp drei Monaten zu schaffen, ist sehr sportlich."

Um das doch hinzubekommen, hätten zwei Dinge anders laufen müssen. Erstens: Die Zulassungsbehörden hätten genauso mit Hochdruck weiterarbeiten müssen wie beim ersten Impfstoff. Und zweitens: Das Omikron-Vakzin hätte in den Studien einen eindeutigen Nutzen zeigen müssen.

Reguläre Mechanismen greifen wieder – und bremsen

Zu beschleunigten Zulassungsverfahren meint Christoph Spinner, dass es am Anfang der Pandemie entscheidend darauf angekommen sei, Impfstoffe so schnell wie möglich zur Verabreichung am Menschen zuzulassen. Jetzt, wo die Pandemie allmählich zum Erliegen komme, würden auch wieder die regulären Arbeitsweisen zurückkehren. Etwa: keine parallelen Tests an Tieren und Menschen, sondern nacheinander. So sind aktuell noch keine Studien mit dem Omikron-Impfstoff an Menschen bekannt.

Die Effektivität lässt zu wünschen übrig

Nun zu Punkt zwei, dem eindeutigen Nutzen. Genau der hat sich in den bisherigen Tierstudien nicht gezeigt. Bei Affen war der Antikörper-Spiegel im Blut sogar etwas höher, wenn sie mit dem herkömmlichen und nicht mit dem Omikron-Vakzin geboostert wurden.

Der Infektiologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover meint: "Von daher ist momentan meine Erwartung eher moderat, dass die angepassten Impfstoffe uns wirklich hervorragend vor Infektion mit Omikron schützen könnten."

Wird das Omikron-Vakzin überhaupt benötigt?

Zur "Entschleunigung" hat entscheidend auch beigetragen, dass sich gezeigt hat: Ein neuer Impfstoff gegen Omikron ist gar nicht unbedingt nötig. Denn die alten Vakzine schützen zumindest auch vor schweren Verläufen gut. Für eine gewisse Entspannung hat zudem gesorgt, dass Omikron zwar ansteckender, aber harmloser ist.

Brauchen wir den Omikron-Impfstoff also überhaupt noch, wenn er im Herbst kommt? Diese Frage lässt sich jetzt noch nicht beantworten. Denn es wird entscheidend darauf ankommen, welche Art von Virusvariante dann vorherrscht. "Wenn es natürlich eine Variante ist, die sich von Omikron ableitet, dann kann es durchaus der Fall sein, dass es ganz gut ist", so Infektiologe Förster.

Der Booster für alle wird unwahrscheinlicher

Genauso offen ist die Frage, ob sich dann ein zweiter Booster nur für Risikopersonen empfiehlt – oder nicht doch für alle Erwachsenen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber recht gering, weil in der Zwischenzeit ohnehin immer mehr Menschen mit dem Virus Kontakt haben werden. Und weil zukünftige Varianten nach Ansicht vieler Virologen eher harmloser werden. Nach jetzigem Stand liefert eine vierte Impfung bei gesunden Erwachsenen jedenfalls keinen überzeugenden Schutz.