BR24 Drangeblieben: Wird das Vjosa-Tal Nationalpark?

Geld verdienen, mit dem Nationalpark

Es war ein langer Kampf, bis sich die Einsicht ausreichend verbreitet hatte, dass die Zerstörung der Natur rund um die Vjosa Albanien teurer käme, als der billige Strom aus den Kraftwerken, die das arme, aber aufstrebende Albanien auch braucht, jetzt eben aus Kraftwerken im Norden.

Olsi Nika, von der albanischen Naturschutzorganisation "EcoAlbania" diskutiert immer noch mit den ewig "Unzufriedenen", zeigt auf das EU-Mitglied Griechenland - dort entspringt die Vjosa - und den Nationalpark dort. Der sei viel kleiner als der in Albanien geplante und locke schon jetzt viele Touristen an: "Durch den Tourismus in Albanien können viele viel mehr verdienen als jetzt." Und er rechnet ab: "Sag mir, was du verdienst, wenn die den Staudamm bauen!? Und ich sage Dir, was Du verdienst, wenn die den nicht bauen."

"Das gibt es nirgendwo sonst in Europa"

Aleko Miho, Biologie-Professor an der Universität Tirana, dankt vor allem seinen Kollegen in Österreich und Deutschland. Naturwissenschaftler wie Ulrich Eichelmann und sein Team, die sich mit ihrer Organisation "Riverwatch" für die Vjosa engagieren.

Natürlich hätten sie auch in Albanien gewusst, wie schön die Vjosa ist. Aber die Wissenschaftler aus dem Ausland hätten ihnen nochmal ganz neu die Augen geöffnet. Gemeinsam sei man auf Entdeckungstour gegangen, habe einiges Neue entdeckt, was es so nur hier gibt: "Wir haben Blumen, Tiere gefunden, die nirgendwo anders leben", schwärmt Miho: "Das, was wir hier haben, gibt es nirgendwo sonst in Europa. Das ist wichtig."

"Cross the fingers" - drückt die Daumen

Professor Miho ist schon lange dabei, kämpft für den Nationalpark, weiß, dass es noch lange dauern wird. Im Moment ist er optimistisch. Es läuft grade gut, meint er, stockt, sein Blick schweift über das Vjosa-Tal. Dann sagt er, mit etwas rauer Stimme: "Cross the fingers", drück die Daumen! "Ich sage immer, wenn es um den Schutz der Natur geht, kannst Du keine langfristigen Pläne machen. Gerade in einem armen Land" wie Albanien.