BR24 Drangeblieben: Was wurde aus dem Radwegebauprogramm?

Auf dem Tisch vor Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) liegt ein Stapel Unterlagen – mit Zahlen, Daten und Fakten zum Ausbauprogramm. Doch die eine wichtige Zahl, die hat sie ohnehin im Kopf: 51 Millionen Euro. So viel Geld hat der Freistaat im vergangenen Jahr in den Ausbau von Radwegen an Bundesstraßen und Staatsstraßen investiert, deutlich mehr als ursprünglich für dieses Jahr geplant. Bayern müsse auch vorankommen, sagt die Verkehrsministerin. Weil immer mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen, brauche es ein gutes Angebot.

51 Millionen Euro für 100 Kilometer Radweg – reicht das?

Rechnerisch entsprechen die 51 Millionen Euro ungefähr 100 Kilometern an Radwegen, die neu gebaut, ausgebaut oder instandgesetzt worden sind, heißt es aus dem Ministerium. Ist das denn genug? Nachfrage bei Bernadette Felsch, der Vorsitzenden dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Bayern (ADFC). Im Vergleich zu früher sei das, was im vergangenen Jahr geschaffen wurde, ein sehr großer Fortschritt, sagt sie. So viel Geld wie jetzt sei noch nie dagewesen.

Von den 51 Millionen, die im vergangenen Jahr für die Radwege ausgegeben wurden, kam knapp die Hälfte vom Bund. Der ist für die Finanzierung von Radwegen an Bundesstraßen verantwortlich, der Freistaat zahlt die Radwege an Staatsstraßen und kümmert sich bei beidem um den Bau. Der Kern des Problems bei den Radwegen ist allerdings nicht unbedingt, dass nicht genügend Geld zur Verfügung steht oder dass es Unstimmigkeiten bei der Zuständigkeit geben könnte. Sondern dass es schwer sei, das Geld auszugeben.

20 Verhandlungen mit Grundstückseignern für einen Radweg

Das bestätigt auch Ministerin Schreyer. Denn Radwege verlaufen ja nicht im luftleeren Raum, sondern häufig über Privatgrundstücke. Im Schnitt müsse man sich bei einem Radweg mit 20 Grundstückseignern einigen, das dauere, sagt die Verkehrsministerin. Theoretisch könnte der Freistaat zwar unter bestimmten Bedingungen die Grundstückseigentümer enteignen – das möchte die Verkehrsministerin aber vermeiden. Man müsse mit Eigentum ordentlich umgehen, sagt Schreyer.

Radwegspezialisten verzweifelt gesucht

Der ADFC sieht noch ein weiteres Problem: Die Spezialisten fehlen, also die Menschen, die das Know-How haben, um Radwege zu planen. Wegen dieses Fachkräftemangels seien daher Radwege in den vergangenen Jahren einfach nicht gebaut worden, sagt Felsch. Viele Radwege an Bundes- und Staatsstraßen hätten auch Mängel, sie seien zum Beispiel nicht auf Höhe der Fahrbahn, sondern tiefer – Radfahrer würden dadurch nachts permanent von Autoscheinwerfern geblendet.

Eine perfekte Umsetzung sei nicht in jedem Verkehrsraum einfach, sagt Verkehrsministerin Schreyer. Sie verspricht: Der Ausbau soll weitergehen. Ihr Ministerium entwickele gerade ein Netz für den Radverkehr im Alltag – Ziel ist, jede Stadt oder jede Gemeinde so anzubinden, dass sie mit dem Fahrrad gut erreichbar ist.