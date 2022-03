BR24 Drangeblieben: Stillstand bei Aussöhnung in Namibia

Knapp ein Jahr, nachdem die damalige Bundesregierung ein Aussöhnungsabkommen mit Namibia vorgelegt hat, ist die Vereinbarung trotz vieler hitziger Debatten im namibischen Parlament immer noch nicht in Kraft. Nach dem Völkermord an den Herero und Nama zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts mit rund 100.000 Toten bot Deutschland Entschädigungen und eine offizielle Entschuldigung an. Die Ergebnisse haben die Herero und Nama sofort als Tropfen auf den heißen Stein abgelehnt. Die Opferverbände fordern vollständig neue Verhandlungen mit der neuen Bundesregierung.

Versöhnung nicht in Sicht

Es sind offene Wunden, die in Namibia noch heute zu spüren sind, fast 120 Jahre nach dem Völkermord. Nandi Mazeingo ist Chef der OvaHerero Völkermords-Stiftung. Er klingt nicht nach Versöhnung wenn er über das Aussöhnungsabkommen mit Deutschland spricht: "Wir lehnen das vollständig ab, denn es ging nicht um uns. Wir haben das nicht verhandelt. Wir sagen: Alles, was in unserem Namen, aber ohne uns ausgehandelt wurde, geht gegen uns."

Nama und Herero: "Bürger zweiter Klasse"

Auch im Parlament in der Hauptstadt Windhuk gab es zahlreiche, hitzige Debatten darüber – ratifiziert ist das Abkommen bis heute nicht. Das sieht Laidlaw Peringanda als Erfolg an. Er leitet die Namibische Gesellschaft für Völkermord: "Es ist doch so, dass Nama und Herero wegen des Völkermords eine Minderheit sind." Diejenigen, die Ovambo sprechen, würden die ganze Regierung kontrollieren. "Wenn etwas entschieden wird, können wir nicht mitreden. Wir sind Bürger zweiter Klasse in unserem eigenen Land", sagt Peringanda. Die Ovambo sind tatsächlich die zahlenmäßig stärkste Bevölkerungsgruppe in Namibia, auch im Parlament geben sie den Ton an.

Hoffnung auf die neue Bundesregierung

Die 1,1 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe, die Deutschland angeboten hatte, verteilt über 30 Jahre, weist auch Gaob Keith PSM Kooper von sich, der Vorsitzende der Vereinigung der Traditionellen Nama-Führer: "Unser Anliegen kann niemals deutlich genug hervorgehoben werden. Kein Geldbetrag wird dem Verlust von Menschenleben gerecht, dem Verlust von Vieh und Eigentum der Herero und Nama. Was uns Deutschland angeboten hat, ist einfach nur ein Witz. Wir hoffen, dass die neue Koalitionsregierung die Verhandlungen wieder aufnimmt und ganz von vorn beginnt."

"Neue Herangehensweise" für Verhandlungen gefordert

Morde und Hinrichtungen, Versklavungen und Konzentrationslager – alles hat es gegeben unter den kaiserlichen Truppen im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Die Nachfahren einiger Täter leben noch in Namibia. Laidlaw Peringanda fordert deswegen eine ganz neue Herangehensweise: "Es muss neu verhandelt werden, und daran müssen auch die deutschsprachigen Namibier beteiligt werden, genauso wie die betroffenen Opfergruppen." Es herrsche eine angespannte Stimmung, speziell unter denen, die keinen Grund besitzen würden.

Brief an Bundesaußenministerin Baerbock

Das Land, das sich deutsche Truppen vor mehr als 100 Jahren nahmen, wurde seitdem vererbt oder verkauft. Die Nachfahren derjenigen, in deren ursprünglichem Besitz es einst war, hoffen weiter auf einen Neustart im Streit um den Genozid. Paul Thomas vom Fachausschuss des Völkermords an den Nama spricht für alle: Seine Hoffnungen ruhen auf der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock. "Wir haben einen Brief an die neue Bundesaußenministerin geschrieben, dass wir bereit und willens sind, mit ihr über Verhandlungen und Reparationen ins Gespräch zu kommen." Im Moment seien die Ukraine und Russland das beherrschende Thema. "Wir hoffen aber, dass sie sich, wenn der Krieg vorbei ist, mit unserem Brief beschäftigt", so Thomas.