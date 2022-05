BR24 Drangeblieben: Scheitern Atomgespräche kurz vor dem Ziel?

Das Atom-Abkommen zwischen den USA und dem Iran sollte wiederbelebt werden, nachdem Donald Trump dieses 2019 einseitig gekündigt hatte. Alles war unterschriftsreif. Doch seit Mitte März herrscht Stillstand bei den Atomgesprächen in Wien. Der Iran will mit den USA alte Rechnungen begleichen. So beharrt das Regime darauf, dass die USA die Sanktionen gegen die Revolutionsgarden aufhebt.

Und dann ist da noch Putin, der die Ukraine angegriffen hat. Russland sitzt bei den Atomgesprächen mit am Tisch. Alles wurde somit noch viel komplizierter. Und zwischen allen diplomatischen Stühlen, aber mit unverwüstlichem Optimismus: Rafael Grossi, der Chef der IAEA, der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien. Wien ist auch der Verhandlungsort.

Grossi: "Können es uns nicht leisten, aufzuhören"

Es sind grade Zimmer frei, im Wiener Palais Coburg. Zwei Erwachsene, eine Nacht - schon ab 600 Euro. Mitten in Wien, gleich am Stadtpark - und doch angenehm ruhig in zweiter Reihe. Keine Demonstranten vor dem Hotel, keine Absperrungen, keine schwarzen Diplomaten-Limousinen - im Moment. Stillstand. Das Zelt für die Pressekonferenzen auf dem Parkplatz vor dem Hotel: abgebaut. Seit Wochen schon.

"Das ist nicht gut", meint Rafael Grossi, der Chef der Atomenergiebehörde IAEA in Wien: "Wir können es uns nicht leisten, aufzuhören. Wir müssen weitermachen", sagt er.

Zu lange schon war er nicht mehr im Palais Coburg, auf der Beletage, in diesem prächtigen Spiegelsaal mit sehr viel Blattgold: "Goldene Zeiten sind jetzt buchbar", verspricht das Hotel.

Goldene Zeiten im Spiegelsaal? Leider ist es nicht ganz so einfach für die Vermittler der Europäischen Union, die Diplomaten der wichtigsten EU-Länder. Russland und China sitzen auch mit am Tisch, sie entscheiden mit. Die Unterhändler pendeln zwischen den Delegationen aus dem Iran und den USA - die Amerikaner sitzen abseits in einem etwas billigeren Hotel. US-Präsident Donald Trump hatte ja damals den gemeinsamen Gesprächsraum verlassen, war einseitig ausgestiegen aus dem Atom-Deal. Seitdem werden die Scherben zusammengekehrt.

Ukraine oder Iran – was ist wichtiger?

Dazwischen: Rafael Grossi, der vielsprachige Argentinier an der Spitze der IAEA, der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, der Wächter über die friedliche Nutzung der Atomkraft, weltweit. Er ist unermüdlich unterwegs in diplomatischer Mission. Dieses Interview der Nachrichtenagentur AP kam Ende April in Kiew zustande. Die Sicherheit der Atomkraftwerke in der Ukraine ist gerade Grossis Hauptsorge - das Iran-USA-Atomabkommen ist eher ein Dauerbrenner:

"Wir geben uns alle Mühe um zu einem Erfolg zu kommen. Das ist nicht einfach. Es geht um Dinge, die uns Sorgen machen, die besser erklärt werden müssen" (Rafael Grossi, Chef der Atomenergiebehörde IAEA)

Grossi spielt darauf an, dass der Iran das diplomatische Vakuum nutzt, um sein Atomprogramm weiter zu treiben. Eigentlich ist alles verhandelt, hieß es Mitte März. Die technischen Fragen mit dem Iran geklärt, das Abkommen praktisch unterschriftsreif. Wo bitte ist dann das Problem? Bei solchen Fragen kneift Grossi gern die Augen zusammen - bevor er - bitte, gerne - schnell mal die Welt erklärt, wie sie leider ist:

"Es gibt diese politischen Umstände, die die ganze Sache umzingeln" - und Grossi, der Diplomat am Standort Wien, vermeidet peinlichst das Wort "Krieg", wenn es um die Ukraine geht, auch wenn man ihm ansieht, dass ihm das schwerfällt. Es gibt also "diese Umstände", sagt er, und schließt nicht aus, ergänzt er, dass der Iran und andere natürlich darauf schauen, was anderswo so vor sich geht, "um entsprechend zu reagieren."

Atomabkommen: "Mission impossible"?

Grossis Aufgabe ist es, den Fokus auf das Eigentliche nicht zu verlieren. Auch wenn Russland wieder versuchen sollte, Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine durch Handel über den Iran auszuhebeln.

'Mission impossible'? Hat das Atom-Abkommen in dieser Situation noch eine Chance? Aber sicher doch, meint der IAEA-Chef. Oder ist das Zweckoptimismus? "Wir müssen weitermachen. Es ist im Interesse der Welt. Es ist auch im Interesse des Iran, dass die Gespräche erfolgreich sind."

Ewige Rache – oder diplomatische Lösungen?

Im Moment hakt es zwischen Iran und den USA - alte Rechnungen, die nichts mit dem Atomprogramm zu haben. US-Präsident Trump hat die iranischen Revolutionsgarden auf die Liste "ausländischer Terrororganisationen" setzen lassen. Diplomatisch etwas ungewöhnlich, staatliche Einheiten landen für gewöhnlich nicht auf dieser Liste.

Die Revolutionsgarden sind im Iran auch weit mehr als eine militärische Truppe, einige der iranischen Unterhändler für Wien sind ihnen verbunden, auch wirtschaftlich. Mit Terror wird vor allem die Quds-Einheit in Verbindung gebracht, deren Anführer Soleimani wurde bei einem US-Angriff auf Bagdad getötet, der Iran schwor ewige Rache.

Probleme, die zwischen USA und Iran diplomatisch ausgeräumt werden müssen. Dafür gebe es Lösungsmöglichkeiten, heißt es. Dann könnte wieder Leben in die Atomgespräche kommen - und ins Palais Coburg, den Verhandlungsort in Wien.

