BR24 Drangeblieben: Neuer Anlauf wider den Kabelsalat

Wenn man lange genug wartet, erledigt sich manches tatsächlich von selbst. Seit zwölf Jahren will die EU einheitliche Ladegeräte für Handys einführen - mit mäßigem Erfolg. Immerhin: Das Ladekabeldickicht hat sich in dieser Zeit gelichtet, erklärt Christophe Grudler, er ist Abgeordneter im EU-Parlament von der liberalen Renew-Fraktion: "Vor zehn Jahren gab es mehr als 30 verschiedene Ladekabel. Jeder Hersteller hatte seinen eigenen Stecker. Heute haben praktisch alle neuen Smartphones einen USB-C-Anschluss, ein weit verbreiteter Standard. Es ist also viel einfacher."

Apple geht eigenen Weg beim Ladegerät

Beim iPhone von Apple allerdings passt der USB-C-Stecker nicht. Die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt sieht bei dem US-Konzern wenig Bereitschaft, mit anderen Herstellern zusammenzuarbeiten: "Dieses Unternehmen verfolgt weiter die egoistische Strategie, eigene Ladegeräte sehr teuer zu verkaufen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Die Aussage, gemeinsame Standards hätten eine hemmende Wirkung auf Innovationen, ist nur ein Scheinargument. Dann dürften wir auch keine gemeinsamen Steckdosen haben."

Neue Entwicklungen haben nichts mit dem Ladegerät zu tun, sagt auch der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab: "Wenn der Innovationsvorgang auf dem Gerät stattfindet gibt es keinen Grund auch noch das Kabel mit in die Innovation zu ziehen, weil das nur für Ladung benutzt wird."

Verschiedene Anschlüsse bedeuten mehr Elektroschrott

USB-C, Apples Lightning-Anschluss und dann gibt es ja auch noch das lange Jahre übliche Micro-USB - der Kabelsalat ist nicht nur lästig, sondern auch umweltschädlich. Fast 17 Kilo Elektroschrott entfallen pro Jahr auf jede Bürgerin und jeden Bürger in der EU. Darunter alte Stecker und Kabel.

Oder neue, denn zu jedem Gerät wird ja immer ein Ladegerät mit verkauft. Hier sieht die EU-Kommission Änderungsbedarf. Ihrer Ansicht nach braucht es mehr als nur ein gemeinsames Ladegerät, um den Elektromüllberg abzutragen – künftig sollen Hersteller Telefone ohne Ladegeräte anbieten.

Die Grünen-Politikerin Anna Cavazzini ist Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im EU-Parlament. Nach ihren Worten wächst der Müllberg aus Elektroschrott besonders schnell. Es gehe um Abfall, der zum Teil nicht recycelt werde, außerdem um wertvolle Rohstoffe. Aber die EU-Kommission hat lange keinen Druck gemacht auf die Hersteller, sondern darauf gesetzt, dass die sich schon zusammenraufen werden. Haben sie aber nicht.

Cavazzinis Schlussfolgerung: "Der freiwillige Ansatz, den die EU-Kommission jahrelang verfolgt hat, ist immer noch nicht erfolgreich. Es gab ein paar kleinere Fortschritte. Aber noch immer gibt es überall einen riesigen Kabelsalat und gibt es Hersteller, die sich eben nicht daran halten, endlich einheitliche Ladekabel herzustellen."

Vorschriften für mehrere Geräte?

Tatsächlich ist der Regelungsbedarf über die Jahre größer geworden: Während Parlament und Kommission diskutierten, haben sich die Geräte rasant weiterentwickelt. Neuere werden zum Beispiel kabellos geladen, auch da gibt es unterschiedliche Standards. Und, ergänzt der liberale Abgeordnete Grudler: nach derzeitigem Stand gehe beim kabellosen Aufladen viel Energie verloren - zwischen 50 und 80 Prozent.

Der neue EU-Entwurf soll deshalb wirklich ein großer Wurf werden und alle Geräte mit ähnlichen Ladeanforderungen umfassen: neben Mobiltelefonen auch Tablets, E-Book-Reader, Kameras und Kopfhörer. Fürs Laden mit Kabel soll es nur noch eine USB-Variante geben, außerdem Regeln fürs schnelle und kabellose Laden. Vorgesehen sind mehr Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher und die Option, ein Produkt immer auch ohne Kabel zu erhalten.

Vorschlag nach der Sommerpause?

Dafür wollte die EU-Kommission eigentlich schon im vergangenen Jahr einen neuen Anlauf unternehmen. Dann kam Corona dazwischen. Die Sozialdemokratin Gebhardt macht Druck: "Wir benötigen jetzt klare Vorschriften und dürfen uns nicht weiter hinhalten lassen. Die Industrie hatte Zeit, sich zu einigen. Jetzt ist es an der Zeit zwingende Normen zu definieren." Im Herbst soll es soweit sein. Dann will die EU-Kommission einen Vorschlag präsentieren – mehr als zehn Jahre nachdem sie die Ladekabelfrage erstmals aufgebracht hat.