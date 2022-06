BR24 Drangeblieben: Ernüchterung am Tag der Organspende

Am 4. Juni 2022 ist Tag der Organspende, wie jeden ersten Samstag im Juni. So wird auch heute wieder an vielen Stellen quer durch Deutschland dafür geworben, dass möglichst viele Menschen nach ihrem Tod möglicherweise Organe zur Verfügung stellen. Doch die Entwicklung geht in die andere Richtung.

"Es ist wirklich erschreckend, muss man so sagen," meint Angelika Eder, geschäftsführende Ärztin der Deutschen Stiftung Organtransplantation für Bayern. Die Zahlen zur Organspende verursachen bei ihr Kopfschütteln. Im Jahr 2005 gab es 226 Organspender in Bayern. Vergangenes Jahr waren es 110, also weniger als halb so viele.

Organspende-Zahlen auch in Bayern rückläufig

Der Freistaat steht damit noch schlechter da als Gesamtdeutschland. Aber auch hier sind die Zahlen rückläufig. 933 Organspender wurden vergangenes Jahr gezählt, etwa ein Viertel weniger als im Spitzenjahr 2005. Und seit Beginn dieses Jahres gab es noch einmal einen deutlichen Rückgang.

Es gebe dafür wohl mehrere Erklärungen, glaubt Eder. Genauso wie das Durchschnittsalter in Deutschland steigt, werden auch die potenziellen Organspender immer älter. Doch beispielsweise ein 65-Jähriger, der vor einigen Jahren einen ausgeheilten Prostatakrebs hatte, ist ein Problemfall, erklärt Eder: "Wenn Sie jemanden haben, der älter ist, ist das Risiko einer Tumorerkrankung größer. Und das ist natürlich fatal. Also Sie dürfen niemals Tumorzellen an den Empfänger übertragen."

Personal auf Intensivstationen durch Corona ausgelaugt

Und nach zwei Jahren Corona habe das Personal auf den Intensivstationen oft nicht mehr die Ressourcen, um die Anstrengung aufzubringen, die es mit sich bringt, Schwerkranke oder Schwerverletzte als mögliche Organspender zu erkennen und dann mit den Angehörigen, gegebenenfalls über dieses schwierige Thema zu reden, glaubt die Transplantationsspezialistin: "Die Menschen sind fertig auf der Intensivstation. Die Leute sind ausgelaugt."

Organentnahme schwieriger für kleine Krankenhäuser

Ähnlich sieht das Sandra Zumpfe. Sie engagiert sich ehrenamtlich im Bundesverband der Organtransplantierten, "weil es für mich auch ein Zurückgeben ist von dem, was ich Tolles geschenkt bekommen habe." Die 43-Jährige hat nach vielen Jahren, die sie mit einer schweren Herzkrankheit lebte, vor neun Jahren ein Herz transplantiert bekommen. Weil auch ihre Nieren schwer geschädigt waren, hat ihr Ehemann ihr eine seiner Nieren transplantieren lassen.

Ihrer Einschätzung nach gibt es auch deswegen weniger Organspender als noch vor einigen Jahren, weil das Thema in Krankenhäusern eine Nebenrolle spielt: "Es ist bei uns halt leider auch so, dass viele Organspender nicht identifiziert werden, weil es zu wenig Personal gibt, weil auch ein kleines Krankenhaus eine Organentnahme gar nicht gut umsetzen kann. Da ist der OP zwölf Stunden geblockt. Wenn ich aber nur einen OP-Saal habe, was mache ich denn dann als kleine Klinik?"

Zumpfe hält es deshalb für besser, wenn die Zahl der Krankenhausstandorte verringert würde, so wie es auch viele Gesundheitsökonomen fordern. Eder von der Deutschen Stiftung Organtransplantation ist bei diesem Thema vorsichtig. Seit verschiedenen Gesetzesänderungen würden Kliniken spürbar besser vergütet, wenn sie sich um Organspenden bemühten, betont sie.

Es sollen auch Transplantationsbeauftragte benannt werden. Damit seien aber nicht alle Probleme gelöst. "Es ist natürlich auch die Freistellung der Transplantationsbeauftragten, [das] ist sicherlich nicht überall umsetzbar."

Nur Organspendeausweise verteilen hilft nicht

Bei der Frage, was sich tun lässt, um die Zahl der Organspender zu erhöhen, ist die Transplantationsmedizinerin etwas ratlos. Organspendeausweise zu verteilen, sowie es am heutigen Tag der Organspende auch wieder geschieht, bringt ihrer Ansicht nach wenig. Es seien bereits Hunderte Millionen Ausweise ausgegeben worden.

"Wenn man es so berechnen würde, müsste jeder in Deutschland, alle 80 Millionen oder 84 Millionen fünf bis sechs Organspendeausweise daheim haben. So viele sind im Laufe der Zeit verteilt worden." Angelika Eder, Deutsche Stiftung Organtransplantation

Nach einer Umfrage im Auftrag der Krankenkasse Barmer hat allerdings nur ein gutes Drittel der Deutschen einen Organspendeausweis ausgefüllt. Ausschlaggebend ist nach Ansicht Eders aber vor allem, dass die Menschen sich überhaupt mit dem Thema in aller Ruhe auseinandersetzen. "Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man mit den Angehörigen darüber spricht, wie man es möchte."