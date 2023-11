BR24 Drangeblieben: Drei Monate nach Bränden auf Maui

Es riecht nach Lagerfeuer, der Geruch zieht unangenehm in die Nase. Was wie eine riesige Lagerfeuerstelle aussieht, war einmal die Stadt Lahaina auf der hawaiianischen Insel Maui. An diese erinnern zum Teil nur noch die Grundmauern von Gebäuden oder Kamine, die dem Feuer widerstanden haben. Pfützen aus silbernen Metall schlängeln sich von den Autos auf die Wege. Der Gestank ist Aluminium von verbrannten Autoreifen.

Das Feuer, das die Stadt fast vollständig zerstört hat, wurde mehr als 600 Grad heiß. Riesige Brände hatten sich im August auf Maui und Hawaii ausgebreitet. Viele Menschen starben, Tausende mussten ausgeflogen werden. Nach der Feuerkatastrophe besuchte Präsident Joe Biden die Insel Maui, die zum US-Bundesstaat Hawaii gehört.

Lahaina – Auch drei Monate nach dem Brand nur Schutt und Asche

Einsatzkommandeurin Terra Fitzgerald erklärt, dass die Behörde alles aus den Trümmern und dem Boden holt, was giftig ist, und sicherstellt, dass sich der gefährliche Staub nicht über die Insel verteilt: "Benzin, Asbest, Batterien zum Beispiel. Die werden von der Insel gebracht. Außerdem wurden wir gebeten, einen Stabilisator auf die Erde aufzusprühen. Das hilft, die Asche kompakt zusammenzuhalten, bis die Army kommt und sie dann entfernt."

Welche Mengen der giftigen Stoffe ins Meer und in die Natur drumherum gelangt sind, das ist noch unklar. Drei Monate nach den Bränden kann man eigentlich noch nicht vom Wiederaufbau Lahainas sprechen. Zumal die Stadt für Touristen und die Bewohner noch abgesperrt ist.

Tausende Einwohner in Hotels und privaten Unterkünften

Nur schrittweise dürfen Bewohner wieder in die Stadt hinein, begleitet von Psychologen, wie Darrell Olvera von der Kreisverwaltung erklärt. "Viele von ihnen haben alles verloren, aber indem sie zurückgehen, können sie damit abschließen. Wir hatten auch Erfolgsgeschichten, wenn zum Beispiel Schmuck und Familienstücke wiedergefunden wurden. Dinge, die unersetzlich sind." Rund 7.000 Menschen leben derzeit noch in Hotels oder Ferienwohnungen. Weitere rund 6.000 lebten bei Familien und Freunden, sagt Psychologe Olvera.

Für viele ist noch unklar, ob oder wie viel Geld sie von den Versicherungen bekommen. Möglicherweise sind einige unterversichert oder gar nicht versichert. Und selbst wenn sie Geld bekommen, wird der Wiederaufbau teuer. Denn allein die Baukosten sind extrem in die Höhe geschossen, wie Kauai, eine Bewohnerin von Lahaina, besorgt berichtet. Sie hat zusammen mit ihrem Partner ihr Haus in Lahaina verloren, außerdem ihre Gärtnerei. Allein aus ihrer Nachbarschaft weiß die Frau von elf Menschen, die in den Flammen gestorben sind.

Liebe, Glück? Noch kein "Aloha" für Touristen

Viele Menschen sind traumatisiert. Dass nun seit Anfang November wieder offiziell Touristen in der Nähe von Lahaina begrüßt werden, findet Kauai nicht richtig. Es fühle sich komisch an.

"Aloha", das hawaiianische Wort für Liebe, Glück, Freundlichkeit oder Nächstenliebe, das habe man füreinander, Aloha für Besucher und Touristen zu haben, das sei aber noch zu viel verlangt. Mehr als 70.000 Menschen haben eine Petition gegen die frühzeitige Öffnung unterschrieben. Erfolglos.

Der Unmut der Bevölkerung ist vor allem auf der Straße sichtbar, in Form von Plakaten. Darauf steht zum Beispiel "Fresh out of Aloha", also kein Aloha mehr übrig. Oder "Respektiere die Anwohner". Vor der Stadt Lahaina hängen weiße Kreuze an einem Zaun mit Bildern der Verstorbenen. Ein offizielles Mahnmal gibt es bis jetzt nicht.

Maui wirtschaftlich abhängig vom Tourismus

Ilija Johnson von der Tourismusbehörde sagt, er wisse, wie schwer der Spagat zwischen Respekt gegenüber den Überlebenden und wirtschaftlichen Zwängen sei, aber die meisten Jobs auf Maui hingen am Tourismus, und je länger der Haupternährer arbeitslos sei, desto wahrscheinlicher verlassen sie Hawaii. Im September sei die Anzahl der Besucher um die Hälfte zurückgegangen, nachdem man sie auch gebeten hatte, wegen der Brände fernzubleiben. Nun will man die Touristen wieder anlocken.

Edge, der als amerikanischer Tourist seit zehn Jahren nach Maui reist, hat sich darüber Gedanken gemacht. In diesem Jahr wollen er und seine Familie die Einwohner unterstützen, sagt er. Mehr Souvenirs kaufen und spenden, was man kann.

Bezahlbarer Wohnraum bereits vor Bränden knapp

Darrell Alvara von der Notfallbehörde Mauis sagt, es müsse insgesamt ein Umdenken stattfinden: "Wir wollen unsere Wirtschaft erweitern, denn es gibt andere Dinge, die vielleicht besser mit der Umwelt oder der Kultur Hawaiis harmonisieren."

Maui ist ein sprichwörtliches Paradies: türkisfarbenes Meer, grüne Wälder, eine wilde Vulkanlandschaft. Doch Einheimische können sich das Paradies kaum noch leisten. Gleichzeitig sollen sie hier für die Besucher arbeiten, die sich in Luxushotels entspannen. Wie bezahlbarer Wohnraum garantiert werden kann, das ist auch drei Monate nach den Bränden noch unklar.