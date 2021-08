BR24 Drangeblieben: Beirut, ein Jahr nach der großen Explosion

Beirut zwischen Trauer und Gewalt: Während Angehörige am ersten Jahrestag der Explosionskatastrophe im Hafen der Todesopfer gedachten, versuchten Demonstranten das libanesische Parlament zu stürmen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden nach Angaben des Roten Kreuzes am Mittwoch dutzende Menschen verletzt.

Das fahrlässig im Hafen gelagerte Ammoniumnitrat, das in der Landwirtschaft, aber auch zur Sprengstoffherstellung genutzt wird, löste die größte nicht-nukleare Explosion der Geschichte aus und verwandelte Beirut binnen Minuten in ein Katastrophengebiet. Die Explosion verschlimmerte die im Libanon herrschende Wirtschaftskrise; seit dem Rücktritt der Regierung infolge der Katastrophe ist der Libanon ohne handlungsfähige politische Führung.

Der Kabarettist und Autor Christian Springer ist mit seinem Verein "Orienthelfer" vor Ort und kümmert sich unter anderem um die Psychosoziale Betreuung von Kindern und Jugendlichen.

Christian Springer, das waren sicherlich auch persönlich für Sie einige sehr intensive Tag. Wie haben Sie Beirut und seine Menschen erlebt?

Christian Springer, Kabarettist und Autor: Wenn man am Hafen entlangfährt, sieht man immer noch die kaputten Gestänge der Lagerhallen, das Silo ist noch kaputt, das heißt, allein wenn man an der Corniche da entlangfährt und auf diesen Hafen runtersieht – das ist erschreckend nach wie vor. Es ist aber auch sehr viel wieder liebevoll aufgebaut worden. Doch hier liegt noch was rum, da ist was nicht repariert, dort sind so Planen vor den Häusern, denen es einfach die Hauswand weggerissen hat oder die Fenster rausgerissen hat, und man sieht: Das ist jetzt keine Baustelle, wo ein hübsches neues Haus gebaut wird, sondern das sind Verletzungen. Es gibt Narben, bei den Menschen und auch in der Architektur. Man sieht sehr, sehr deutlich, dass hier eine Zerstörung stattgefunden hat, die bleibt – in der Seele und auch sichtbar.

Während des libanesischen Bürgerkriegs war Beirut bekannt dafür, dass Menschen seelenruhig im Café saßen, während nur eine Straßenecke weiter gekämpft wurde. Gehen die Menschen im Beirut von heute genauso mit der Situation um – wo sie ja auch noch damit zu kämpfen haben, dass das Land wirtschaftlich im freien Fall ist?

Jeder Libanese, der heute im Libanon lebt und über 35 Jahre alt ist, hat ganz bewusst den Bürgerkrieg noch erlebt. Das tragen diese Menschen noch immer in sich. Und das ist ein anderes Leben. Libanesen leben anders! Und das merkt man auch heute – das ist Beirut!

Vor bald zehn Jahren haben Sie den Verein "Orienthelfer" ins Leben gerufen. Für die Arbeit der "Orienthelfer" wurden Sie auch ausgezeichnet. Was ist derzeit der Schwerpunkt der „Orienthelfer“ in Beirut?

Vom Botschafter wurde mir gesagt, bitte bringt Milchpulver mit, wenn es irgendwie geht, und ich habe jetzt in der Kürze der Zeit über vier Tonnen Milchpulver organisiert. Und dann stehst du in Beirut, und dann stehen da Leute, auch von den Vereinten Nationen, und die sagen "Nein, Milchpulver ist ganz schlecht, ihr müsst besser die Frauen dazu bringen, dass sie wieder stillen". Und ich sag‘: "Herrschaftszeiten noch mal! Die können nicht, die sind traumatisiert, da ist nix mehr da, sondern wir brauchen jetzt Milchpulver, tonnenweise." Wir sind nur ein ganz kleines Licht, aber Sie merken schon, ich bin mit großer Emotion dahinter, und ich werde dann auch richtig wütend.

Nach diesen Tagen, die Sie jetzt in Beirut erlebt haben – was haben Sie erlebt, das Ihnen ein wenig Hoffnung gemacht hat? Hoffnung darauf, dass die Beirutis vielleicht bald bessere Zeiten erleben werden?

Es gibt dort immer noch Menschen mit einer unglaublichen Lebenslust, mit einer unglaublichen Intelligenz, mit einem Beharrenwollen auf ihre Heimat, und das macht mir tatsächlich große Hoffnung.