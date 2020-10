BR24-Datenanalyse: Bayern vs. der Osten - alles Einheit?

Das ist einer von vielen Datensätzen, die zeigen, wie sehr sich das Leben im Freistaat auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch vom Leben im ehemaligen Ostdeutschland unterscheidet. Die Zahlen können aber auch verdeutlicht, wie sehr wir schon zur Einheit gefunden haben.

BR24 hat einige dieser Daten analysiert. Nach dem Vorbild des Jahresberichts zum Stand der Deutschen Einheit (2020) bilden die Zahlen aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Datengrundlage für das ehemalige Ostdeutschland. Berlin wird weder zu den alten noch zu den sogenannten neuen Bundesländern gezählt. Mehr zu den einzelnen Datensätzen und Quellen unten.

Bayern werden ein bis zwei Jahre älter

Bereits zu Beginn des Lebens blicken die Bayern auf eine etwas höhere Zahl, als ihre nordöstlichen Nachbarn: In Bayern hat ein Junge, der im Jahr 2019 geboren wurde, eine Lebenserwartung von 79,5 Jahren - im ehemaligen Ostdeutschland von 77,4 Jahren. Die Lebenserwartungen der Mädchen liegt dagegen nur 0,6 Prozentpunkte auseinander und zeigt, wie sehr sich dieser Wert seit der Wiedervereinigung bereits angeglichen hat.

Nur halb so viel Kinder in Tagesbetreuung

Egal ob Mädchen oder Junge, nur ein Viertel der 2019 in Bayern geborenen Kinder werden bis zu ihrem dritten Lebensjahr in eine Betreuung gegeben. In den neuen Bundesländern ist dieser Anteil doppelt so hoch, die Hälfte der unter 3-Jährigen besucht dort eine Tageseinrichtung.

Aus diesen Zahlen kann nicht geschlossen werden, dass in Bayern schlicht ein anderes Familien- oder Betreuungsmodell vorherrscht. Vielmehr ist es so, dass der Ausbau von Betreuungsangeboten und Kindertagesstätten seit Jahren ein Streitthema ist, bei dem die Politik des Freistaats dem wachsenden Bedarf, gerade bei jungen Eltern, nicht hinterherkommt.

Weniger Schulabbrecher, aber auch weniger Abiturienten

Der erste Schulabschluss ist für die meisten bayerischen Jugendlichen nicht das Abitur, sondern die mittlere Reife. Im Jahr 2018 schlossen 45 Prozent der Schulabgänger die Realschule ab, nur 29 Prozent eine gymnasiale Schulform. Da das Abitur in Bayern als besonders schwer gilt, wählen viele Schüler und Schülerinnen wohl zuerst die Realschule, um dann anschließend eventuell doch die Hochschulreife zu machen.