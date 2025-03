BR24 bei YEP News: Nachrichten von europäischen Medien

Heute, am 11. März, geht YEP News (Your European Perspective News) an den Start. Das Projekt präsentiert Nachrichten von europäischen öffentlich-rechtlichen Medien auf einer Webseite. Nutzer können selbst auswählen, in welcher Sprache sie die Artikel lesen möchten und welche Länder sie besonders interessieren. Auch Inhalte von BR24 sind dabei. Hier geht's zu YEP News (externer Link).

Ziel der Webseite ist es, dem Publikum glaubwürdigen, seriösen Journalismus zu bieten, Orientierung in der heutigen Medienlandschaft zu schaffen und damit auch ein Zeichen gegen Desinformation zu setzen.

Das Projekt stützt sich auf den Erfolg von A European Perspective (externer Link), einer vernetzten gesamteuropäischen Nachrichtenredaktion, die täglich rund 3.000 Nachrichten sammelt. Auf YEP News wird eine Auswahl aus diesen Meldungen präsentiert und in fünf wichtige europäische Sprachen übersetzt: Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch. Beim Zusammenstellen der Nachrichten setzt die Plattform auf künstliche Intelligenz und menschliche Kontrolle.

Schaut man sich die Auswahl der YEP-Redaktion auf Deutsch an, werden zum Beispiel diese Artikel angezeigt: