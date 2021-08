BR-Reporterin: "Die Taliban mögen keine emanzipierten Frauen"

Christian Orth: Es gibt im Moment viele schreckliche Nachrichten, aber wir wollen mit einer guten beginnen. Sie haben in den vergangenen Tagen auf Twitter immer wieder von einer Frau berichtet, die Ihr Kontakt in Kabul war. Sahar heißt sie, und sie ist inzwischen in Sicherheit in Italien gelandet. Wie hat sie es denn geschafft, aus Afghanistan heraus zu kommen?

Natalie Amiri: Das war eine richtige Tortur. Sie hat mir über fast jeden Schritt, den sie vorgenommen hat, Videos geschickt: Vom Flughafen, als sie es dorthin geschafft hatte, sowohl als die Amerikaner mit Gewehrsalven in die Luft versucht haben, sie abzuwehren, als auch als die Taliban von hinten stürmten und sie dann fliehen musste und wieder zu Hause war. Dann ging sie wieder zum Flughafen, zum Nord Gate. Das ist der militärische Teil des Flughafens in Kabul, dort findet die Evakuierung statt.

Das Ganze kontrollieren die Amerikaner, und als sie versuchte reinzukommen, hatte sie plötzlich eine Kalaschnikow an der Stirn und ihr wurde gesagt: "Du haust jetzt sofort ab!" Das waren die Taliban, die inzwischen vor dem Flughafen in Kabul stehen und Afghanen daran hindern auszureisen. Und dann ist es ihr am dritten Tag geglückt durchzukommen, mit Hilfe der italienischen Botschaft. Und sie ist Gottseidank gesund und lebend in Rom gelandet.

Warum wurde sie von den Taliban so verfolgt, dass sie ausreisen musste?

Natalie Amiri: Sie sie ist einfach eine emanzipierte Frau. Sie hat ein Restaurant eröffnet, sie steht in der Öffentlichkeit, und die Taliban mögen solche Frauen nicht. Wie ich in den letzten Tagen gehört habe, haben sie schon begonnen, von Tür zu Tür zu gehen und zu schauen, wer da ist. Die wissen ganz genau, welche Frauen in der Öffentlichkeit standen, welche Frauen sich auch für Emanzipation, für Gleichberechtigung eingesetzt haben.

Und Sahar hat noch vor kurzem einer großen deutschen Zeitung ein Interview gegeben und gesagt, sie würde, wenn nötig, auch Waffen gegen die Taliban in die Hand nehmen. Das ist natürlich enorm gefährlich, sich mit solch einer Aussage weiter in Afghanistan aufzuhalten. Also sie steht auf der Todesliste der Taliban.

Es gibt in Afghanistan sogenannte Stringer, die für ausländische Medien - auch für die ARD - arbeiten. Wie sieht deren Arbeit aus, wie helfen sie Korrespondentinnen und Korrespondenten?

Natalie Amiri: Sie sind eigentlich unser wichtigstes Gut, unser Schatz. Stringer knüpfen Kontakte, sie übersetzen, sie organisieren. Denn oft kommen wir als Korrespondenten ja nur dann in ein Land, wenn etwas eskaliert. Und diese Menschen leben dort, sie sind vernetzt, haben Kontakte und kennen die täglichen Geschichten, die die Menschen berühren, worunter sie leiden. All das wird an uns weitergegeben, und daraus machen wir dann fürs Fernsehen, fürs Radio, für die Medien eine Geschichte.

Ich kann aus meiner jahrelangen Arbeit im Iran erzählen, dass meine Stringer und Producer zur Familie geworden sind. Man ist permanent zusammen und hat damit auch eine enorme Verantwortung für diese Menschen, die jahrelang alles für einen gegeben und viel riskiert haben. Denn mit ausländischen westlichen Medien zu arbeiten, das ist gerade in diesen Ländern – Afghanistan, Iran, Irak, Syrien – enorm gefährlich für die einzelnen Personen.

Warum sind denn gerade Journalisten und Journalistinnen, Filmschaffende oder Bloggerinnen so besonders gefährdet?

Natalie Amiri: Sie stehen in der Öffentlichkeit, man sieht sie, gerade Moderatorinnen, Reporterinnen. Daher ist es für die Taliban nicht schwer, genau diese Menschen rauszufiltern, zu suchen und sie genau dafür zu brandmarken. Christian Mihr von Reporter ohne Grenzen hat neulich gesagt, dass es mindestens 100 Medienschaffende gibt, die in den letzten 20 Jahren in Afghanistan ermordet worden sind. Journalismus ist einfach ein enorm gefährlicher Beruf in Afghanistan. Stringer und Producer gehören dazu, und die sind jetzt alle in Gefahr.

Auch Angehörige von Journalisten sind gefährdet. Der Verwandte eines Deutsche-Welle-Journalisten wurde jetzt erschossen, ein anderer wurde schwer verletzt. Ist besonders die Deutsche Welle im Visier der Taliban? Oder sind das einfach alle ausländischen Medien?

Natalie Amiri: Das sind schon alle ausländischen Medien, vor allen Dingen aber die westlichen. Die russische Botschaft hat zum Beispiel weiterhin geöffnet, die iranische ebenso, also deren Landsleute werden weniger Probleme bekommen als Journalistinnen und Journalisten der BBC, von CNN oder der ARD. Da stehen wir schon mehr auf Abschussliste. Und gerade die deutsche Welle ist ein Programm, das sehr intensiv im Ausland gesehen wird, sie ist daher oft der erste Sender, den man sich vornimmt.

Von welcher Dimension sprechen wir, wie viele Personen gibt es denn in Afghanistan, die als Medienschaffende jetzt in besonderer Gefahr sind?

Natalie Amiri: Das kann ich nicht genau sagen, aber es sind unglaublich viele. Wolfgang Bauer, mein Kollege von der ZEIT, hat eine sehr lange Liste zusammengestellt – mit über 300 Menschen, glaube ich – mit Journalisten, Journalistinnen, Menschen, die für die Medien gearbeitet haben, um die jetzt so schnell wie möglich zu evakuieren. Entweder mit Hilfe der Bundesregierung oder auch mit Hilfe von anderen Organisationen, die sagen, wenn es mit der Bundesregierung so schleppend läuft, dann machen wir das jetzt selbständig und versuchen, die Leute rauszubringen mit gecharterten Maschinen.

Mehrere deutsche Medien haben die Bundesregierung in einem offenen Brief dazu aufgefordert, ihre Leute da jetzt rauszuholen. Bleibt die Frage, ob es dafür nicht eigentlich schon zu spät ist? Und was bewirken solche Appelle?

Natalie Amiri: Die Hoffnung ist, dass es nicht nur ein Appell bleibt, sondern umgesetzt wird. Aber ich habe jetzt seit dem Tag, an dem die Taliban Kabul eingenommen haben, diese Appelle und Listen gesehen, die an die verschiedenen Ministerien geschickt worden sind, ans Verteidigungsministerium, Auswärtige Amt, Innenministerium. Immer wieder kam die Bestätigung: Ja, eure Leute sind auf der Liste – aber es passiert nichts. Sie werden nicht einmal angerufen, alles geht viel zu schleppend, viel zu langsam. Man hätte viel früher über diesen Exit nachdenken sollen und unsere Helfer vorher evakuieren müssen.

Die Taliban haben sich auf einer Pressekonferenz als besonders tolerant inszeniert. Zum Beweis hat dann eine Frau eine Nachrichtensendung moderiert, in der ein Talibanführer zu Gast war. Wieviel ist an solchen Behauptungen dran? Denn andererseits wurden ja mehrere Moderatorinnen bereits daran gehindert, überhaupt ihren Sender zu betreten.

Natalie Amiri: Was mir die Menschen vor Ort sagen: Das ist alles nur Show! Die Taliban wissen ganz genau, was wir im Westen hören wollen. Und sie zeigen jetzt noch ein etwas milderes Gesicht. Aber sobald der Abzug dann vollzogen ist, werden sie ihr wahres Gesicht zeigen. Auf einzelnen Videos können wir schon sehen, wie Taliban von Tür zu Tür gehen, Frauen rausziehen und auspeitschen, und ich höre auch schon von Tötungen. Und wenn man ganz genau hingehört hat bei dieser Pressekonferenz der Taliban, dann hieß es: Solange die Frauen sich im Rahmen der Scharia bewegen, werden sie ihre Rechte behalten. Die Scharia, das islamische Gesetz, hat nicht sehr viel Rechte für Frauen vorgesehen…

Wie werden Frauen fortan in Afghanistan leben?

Natalie Amiri: Das ist die große Frage. Deswegen möchten die Frauen, die in der Öffentlichkeit standen, jetzt das Land verlassen, weil sie für sich überhaupt keine Zukunft sehen. Wenn es nach den Taliban geht, werden Frauen in Zukunft zuhause bleiben, verhüllt, verschleiert, ihrem Mann dienen und keinen Beruf ausüben. Also sehr viele sagen, es wird wieder genauso sein wie in den 90er Jahren.

Was bedeutet diese Machtübernahme generell für die journalistische Berichterstattung?

Natalie Amiri: Wir wissen nicht, wie sich die Taliban in den nächsten Wochen, Monaten verhalten werden und ob sie Medienvertreter ins Land lassen werden oder nicht. Ich habe selber ein Visum und wollte eigentlich in Afghanistan sein; davon wird mir abgeraten. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich reinkommen könnte. Ich habe bei der Bundeswehr angefragt, ob ich über die Luftbrücke reinzukommen könnte. Die nehmen aber keinen Journalisten mit. Insofern ist Afghanistan im Moment erst mal für alle Journalisten zu. Ich habe auch gehört, dass Clarissa Ward von CNN, die wirklich bis zum Schluss vor Ort berichtet hat, jetzt das Land verlassen wird. Also es wird in Zukunft sehr wenige wachende Medienaugen geben. Und genau davor hat die Bevölkerung Angst, dass die Taliban dann einfach schalten und walten können, wie sie wollen.

Der "Weltspiegel" am Sonntag im Ersten bringt einen Bericht von Natalie Amiri und einen Schwerpunkt zu Afghanistan.