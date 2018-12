BR-Korrespondent zu Straßburg: "Die Stimmung war gespenstisch"

BR-Korrespondent Malte Pieper war am Tag des Anschlags in Straßburg, um über die Woche im Europaparlament zu berichten.

Menschen in höchster Anspannung

"Es war ein langer Tag und was man halt so macht, man fährt in ein Restaurant, bestellt sich noch ein Bier und versucht den Tag ausklingen zu lassen. Ich merkte, während ich mein Bier trank und aß, dass immer mehr Menschen um mich herum auf ihr Handy starrten, anfingen zu telefonieren, alle in Richtung Tür schauten, es kam keiner mehr rein, es ging eigentlich auch keiner mehr raus. Es entstand eine relativ gespenstische Stimmung, weil ein Teil des Lokals es noch gar nicht mitbekommen hatte, der andere aber in höchster Anspannung war.

Dann habe ich mir irgendwann auch mein Handy gegriffen und gesehen, was denn da passiert ist. Ich konnte dann noch in mein Hotel gehen durch eine fast menschenleere Stadt, wo mir nur ganz vereinzelt Passanten begegnet sind. Ich war froh, als ich in meinem Hotel angekommen war, also an einem sicheren Ort - vielen anderen Menschen ging das nicht so. Die saßen in ihren Restaurants fest, weil die Polizei sofort alles abgeriegelt hat, um alle Straßen freizubekommen, weil der Täter auf der Flucht war."

Gegen 20 Uhr fielen Schüsse

"Es war ja offensichtlich so, dass gegen 20 Uhr der Täter plötzlich eine Waffe gezückt und in der Innenstadt um sich geschossen hat, und zwar rund um die Grand Rue und den Place Kleber – das muss man sich also so vorstellen, um Fußgängerzone und einen der Marktplätze gab es ein großes Tohuwabohu, ein großes Chaos. Die Menschen haben versucht zu flüchten, die Polizei war unmittelbar vor Ort, denn der Weihnachtsmarkt gilt schon länger als Terrorziel. Dementsprechend waren hier immense Polizeikräfte schon in den letzten Tagen zu sehen. Es gab also umgehend einen Zugriff, der Täter wurde angeschossen, konnte dann aber offenbar mit einem Taxi flüchten und seitdem ist er auf der Flucht und die Polizei sucht nach ihm."

Polizei hat den Täter identifiziert

"Die Straßburger Innenstadt ist großflächig mit Überwachungskameras ausgerüstet, die Beamten haben natürlich umgehend die Fotos gesichtet, dann haben sie ihre Anti-Terror-Datei abgeglichen, und der Mann: 29 Jahre, in Straßburg geboren, gilt schon seit längerem als Gefährder, also als Islamist, der sich radikalisiert hat in den letzten Jahren. Und dann war es offensichtlich gestern Morgen so, dass die Polizei ihn festnehmen wollte wegen eines anderen Deliktes – es kam zu einer Hausdurchsuchung bei ihm zu Hause, man hat dort Granaten gefunden, aber eben nicht den Mann. Der Mann war nicht da, deshalb ist er auch nicht festgenommen worden, und am Abend hat er dann eben in der Innenstadt das Feuer eröffnet."

Europaparlament war stundenlang gesperrt

"Man hörte immer nur von Kollegen, die Nachrichten schicken, dass sie auch nicht mehr herauskamen. Man hat sofort alle Sicherheitsmaßnahmen nach oben gefahren, um das Parlament zu sichern, weil man eben nur wusste, der Täter ist auf der Flucht, der Täter ist angeschossen. Man sucht ihn, aber man hatte zwar eine Spur, wo er sich aufhalten könnte, war sich aber eben nicht sicher. Bis jetzt wissen wir eben nicht, wo sich der Täter aufhält. Die französischen Behörden halten sich mit Informationen zurück. Die Fahndung läuft auf Hochtouren."

Wieder ein Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt

"Ein Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt hat eine besondere Symbolkraft. Wir denken sofort an den Anschlag auf den Breitscheidplatz, an den Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten.

Der Straßburger Weihnachtsmarkt hat ja eine besondere Tradition, hier trifft man eben das ganze Land, weil Straßburg eben so ein besonderes Symbol ist mit seinem Weihnachtsmarkt. Man denkt nun auch an das Jahr 2000, als ein Anschlag auf eben diesen Weihnachtsmarkt hier in letzter Minute gerade noch verhindert werden konnte. Nizza, Paris, Straßburg: Frankreich ist immer wieder Ziel gewesen von islamistisch motivierten Terroranschlägen.

Sicherheitsmaßnahmen waren sehr hoch

Man merkte es schon als gestern Morgen in Straßburg. Wir kommen fast jedes Jahr im Dezember wieder hin, aber in diesem Jahr fiel es besonders auf: Überall Polizei, noch viel mehr als sonst. Die Straßenbahnen hielten schon gar nicht mehr im Stadtkern, um eben keine Gefährdung zu ermöglichen, man wurde durchsucht. Man hat wirklich versucht, zu tun was man kann, um Sicherheit zu gewährleisten, weil eben dieses ganze Land sehr, sehr angespannt ist nach den ganzen Anschlägen. Aber wie wir jetzt wieder erfahren mussten: Die besten Sicherheitsvorkehrungen nutzen offenbar nichts, wenn jemand sich so etwas vorgenommen hat."