BR24 Drangeblieben: Hongkong - Gefängnis oder auswandern

Es ist ein Protest mit den Füßen in Hongkong: Immer mehr Menschen verlassen die chinesische Sonderverwaltungsregion, weil Freiheitsrechte immer stärker eingeschränkt werden. Die einstige britische Kronkolonie war vor 25 Jahren an die Volksrepublik China übergeben worden. Eigentlich waren den Menschen bis 2047 weitgehende Autonomie und Freiheitsrechte zugesichert worden. Doch gerade in den letzten Jahren hat die Kontrolle der kommunistischen Zentralregierung in Peking stark zugenommen. Kritik ist nicht erlaubt. Für viele bleibt nur die Wahl: ins Gefängnis oder auswandern.

Auswanderer müssen Haustiere zurücklassen

Die Menschen, die auswandern, müssen ihre Haustiere zurücklassen. Deshalb leben in einem Tierheim in Hongkong mehr als 600 Hunde, deren Schicksal ungewiss ist. Sie sind weit außerhalb des Stadtzentrums in den grün bewaldeten Hügeln von Hongkong Island in Außengehegen untergebracht.

Das Schicksal der Tiere hat viel mit dem zu tun, was gerade in Hongkong passiert. Viele Menschen verlassen unter der zunehmenden Kotrolle der kommunistischen Zentralregierung die chinesische Sonderverwaltungsregion, und deshalb bleiben viele Tiere zurück und müssen. Die einen können es sich finanziell nicht leisten, ein Tier auszufliegen. Bei den anderen scheitert es an den Einreisebestimmungen für ein Haustier oder dem Aufwand dafür.

Mehr als 200.000 Menschen haben Hongkong seit 2020 verlassen. Viele in Richtung Großbritannien. Das zweite Jahr in Folge schrumpfen nun die Bevölkerungszahlen. Bürgerliche Freiheiten wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit haben in den vergangenen Jahren immer weiter abgenommen.

Zum Artikel: Amnesty sehr besorgt über Menschenrechtslage in Hongkong

Keine freie Meinungsäußerung - selbst unter Verwandten

Von den Demokratieprotesten im Jahr 2019 ist in Hongkong nichts mehr übrig. Viele trauen sich nicht einmal mehr unter Verwandten oder Freunden ihre Meinung zu sagen. Aus Angst, sich strafbar zu machen. Vor zwei Jahren hat die Pekinger Zentralregierung ein sogenanntes Nationales Sicherheitsgesetz in Hongkong eingesetzt, das alles kriminalisieren kann, was sich gegen die Regierung oder gegen China richtet. Seitdem sind mehr als 200 Menschen in Hongkong festgenommen worden, darunter viele Demokratieaktivisten, Oppositionelle, Regierungskritiker und Journalisten.

Opposition wurde ausgeschaltet

Die Opposition wurde ausgeschaltet, viele Medienhäuser wurden geschlossen. Wie zum Beispiel auch eine der populärsten, pro-demokratischen, chinesischsprachigen Zeitungen in Hongkong: Apple Daily. Jimmy Lai, der Gründer der Zeitung, sitzt wie so viele seit Monaten wegen mehererer Vorwürfe im Gefängnis. Er ist bereits verurteilt worden, weil er an einem verbotenen Gedenken an die Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking 1989 teilgenommen hatte. Ihn erwartet im Dezember ein weiterer Prozess. Denn er habe gegen das Nationale Sicherheitsgesetz verstoßen.

Ein Reporter der Zeitung Apple Daily, Stanley Lai, war 20 Jahre lang Journalist, bis die Zeitung dicht gemacht wurde. Dann verlor er seinen Job, wie 700 weitere Journalisten im vergangenen Jahr. Inzwischen gibt es fast nur noch pekingtreue Medien. Über viele Nachrichten werde nicht berichtet. Selbst, wenn Artikel geschrieben würden, würden sie vielleicht gar nicht veröffentlicht, so Stanley Lai.

Zum BR24-Podcast "Thema des Tages": "Wie Hongkong seine Freiheiten verliert"

Pressefreiheit gibt es immer weniger

Im diesjährigen Pressefreiheits-Ranking von Reporter ohne Grenzen ist Hongkong um 68 Plätze abgerutscht auf Platz 148 von 180 Ländern. Hongkong gleiche immer mehr Festlandchina, so Stanley Lai. Er sei zwischenzeitlich Taxi gefahren und er habe in seinem Auto kleine Symbole angebracht, aus denen Fahrgäste seine pro-demokratische Haltung erahnen können.

Seit einem Monat ist Stanley Lai wieder in den Medien beschäftigt und arbeitet als Kameramann bei einem lokalen Fernsehsender. Das Gefühl, wieder in den Medien zu arbeiten, sei, dass es nicht mehr so hart umkämpft wäre, wie früher, meint er. Es seien nicht viele Medienhäuser übrig geblieben. Die Berichte seien nicht mehr so divers und kritisch.