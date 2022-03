Boykotts, Hass und Häme – Russen immer mehr unter Druck

Staatsmedien berichten über "Terror gegen Russen"

Der Boykott russischer Künstler und Sportler ist inzwischen auch in Russland ein großes Thema, sagt Osteuropa-Experte Moritz Florin von der Universität Erlangen-Nürnberg. Staatsmedien berichteten über "Terror gegen Russen". Florin: "Ich habe einen Artikel gesehen, da hieß es: 'Die Russophobie im Westen heute ist die Praxis des Holocaust gestern'". Nach dem russischen Slogan "Wir und die anderen" (Russisch: my i oni / мы и они) führe dies dazu, dass sich angesichts der internationalen Kritik auch Menschen, die nicht unbedingt Putin-Fan seien, mit dem russischen Präsident solidarisierten, befürchtet Peter Hilkes, Experte für ukrainische Landeskunde an der LMU München.

Dauerpropaganda in Russland

Von Dauerpropaganda in Russland, spricht auch die in München lebende russischsprachige Journalistin Olga Kotlytska, die aus der ukrainischen Stadt Charkiw stammt - einer Stadt, die nach russischen Angriffen inzwischen in Trümmern liegt: "Im Staatsfernsehen ist 24/7 Propaganda zu sehen." Dies kann auch bei uns zu Verwerfungen führen, denn viele russischsprachige Menschen in Deutschland verfolgten vor allem das russisches Staatsfernsehen und damit die Propaganda Putins. So kursiert unter russischen Studenten in Deutschland derzeit das Gerücht, dass sie wegen ihres Passes exmatrikuliert werden könnten, weiß Osteuropa-Experte Florin.

"Was macht dein Putin?

Zugleich fühlen sich auch nicht prominente, russischsprechende Menschen in Deutschland immer mehr genötigt, öffentlich Stellung zu beziehen. "Was macht dein Putin da?", werden sie von Freunden, Bekannten oder Kollegen gefragt. Dabei sind russisch gelesene Menschen, denen ein Statement gegen Putin abverlangt wird, nicht einmal immer Russen. Es gibt Russlanddeutsche, Kinder aus deutsch-russischen, russisch-ukrainischen, belarussisch-ukrainischen oder belarussisch-russischen Familien, um nur einige Beispiele zu nennen.

"Demokraten müssen aufstehen" – doch manch einer hat Angst

"Demokraten müssen gegen Putin aufstehen", findet Kotlytska. Doch manch einer verstummt. Wer Familie in Russland hat oder selbst regelmäßig dort ist, hält sich möglicherweise auch aus Angst zurück. Wer Putins Angriffskrieg als solchen benennt, muss nach den neuen Gesetzen mit bis zu 15 Jahren Haft rechnen. "Ein Like gegen den Präsidenten und man kann im Fadenkreuz stehen", so Hilkes.

Drohbriefe und Mobbing

Viele russischsprechende Menschen fühlen sich diskriminiert: So wollte eine Münchner Privatklinik ein Zeichen setzen und keine russischen oder belarussischen Patienten mehr behandeln. Später hieß es in einem Statement, man wollte angesichts des Krieges nicht mit dem Geld von Oligarchen Geld verdienen, sehe aber, dass die "Formulierung mehr als unglücklich war". Der Boykott wurde zurückgenommen. In der russischen Community wird zudem von Schmierereien an Gebäuden, Drohbriefen, zerbrochenen Freundschaften und Mobbing in Schulen erzählt. "Dieses ständige Unterscheiden, dieses 'Du bist anders‘, das trifft vor allem die Kinder sehr", sagt Hilkes, der früher auch in der Jugendarbeit tätig war. "Da sollten die Lehrer natürlich gegensteuern."

"Hexenjagd" wie im Mittelalter

Die Community sei deprimiert, nervös und traurig, sagt eine Deutsch-Russin, die im Kulturbereich tätig ist. "Die Mütter bekommen jetzt die Särge ihrer Söhne zurück – auf beiden Seiten." Zugleich mache sich Angst breit. "Ich nehme die Entwicklung mit Entsetzen zur Kenntnis. Es erinnert mich an Hexenjagden aus dem Mittelalter", sagt die 63-Jährige. Viele Menschen fragten sich, ob sie in der Öffentlichkeit lieber nicht mehr Russisch sprechen sollen. Ethiker Peter Dabrock mahnt: Der Krieg sei ein "himmelschreiendes Verbrechen", aber "niemand hat das Recht, anderen, nur weil sie einen osteuropäisch klingenden Akzent in der Sprache haben, mit Hass, Häme oder Exklusionsgelüsten zu begegnen. Das ist ganz fürchterlich."