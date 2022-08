Artikel mit Video-Inhalten

Botschafter Melnyk: Krieg nicht in Vergessenheit geraten lassen

Mitten in Berlin steht ein ausgebranntes Auto: Die Ausstellung "Testament of Bucha" will die Schrecken des Ukraine-Kriegs zeigen. "Man darf diesen Krieg nicht in Vergessenheit geraten lassen", so der ukrainische Botschafter Melnyk bei der Eröffnung.