Bosnien und Herzegowina: Russland erkennt Schmidt nicht mehr an

Russland hat angekündigt den UN-Repräsentanten in Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, nicht mehr anzuerkennen. Dies begründete die russische Botschaft in Sarajevo mit der Entscheidung des Diplomaten zur Aussetzung des "Gesetzes der Republika Srpska zu immobilen Gütern". Gleichzeitig ordnete es Schmidts Beschluss als unrechtgemäß ein.

Schmidt hatte umstrittenes Immobiliengesetz aufgehoben

In der Erklärung der russischen Botschaft heißt es außerdem, sollte Schmidts Entscheidung nicht zurückgenommen werden, sei das Balkanland in Gefahr einer möglichen Destabilisierung. Die Verantwortung dafür liege "allein beim Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft."

Am Dienstag hatte Schmidt gegenüber Journalisten das umstrittene Gesetz über staatliches Immobilienvermögen aufgehoben. Ursprünglich sollte es ermöglichen, dass aller öffentlicher Besitz im bosnisch-serbischen Teil Eigentum der Republika Srpska sei. Das Gesetz wurde vom Parlament der Serbischen Republik (Republika Srpska/RS) beschlossen und sollte am Donnerstag in Kraft treten. Treibende Kraft für den Beschluss war der bosnisch-serbische Nationalist Milorad Dodik, der die Politik in der RS dominiert.

Schmidt: Gesetz verstößt gegen Verfassung

Vor der Presse in Sarajevo begründete Schmidt am Dienstagabend seine Entscheidung, er habe damit deutlich gemacht, dass nur der Staat Bosnien-Herzegowina über Staatseigentum verfügt und dieses an untergeordnete Verwaltungsebenen weitergeben darf. Gleichzeitig rief er zum Dialog darüber auf.

Das Gesetz verstoße klar gegen die Bestimmungen der bosnischen Verfassung und gegen den Friedensvertrag von Dayton, sagte Schmidt. Das Abkommen von Dayton (1995) ist Grundlage für den heutigen bosnischen Staat, der aus der bosnisch-kroatischen Föderation (FBiH) und der RS besteht. Innerhalb des Prozesses wurde ein internationaler Beauftragter eingesetzt, der über die Einhaltung des Friedensvertrages wachen soll und mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet ist. Seit August vergangenem Jahres bekleidet der CSU-Politiker Schmidt dieses Amt.

Schmidt warnte vor "rechtlichen Konsequenzen", sollte seiner Entscheidung nicht Folge geleistet werden. Er verwies dabei auf die "Exekutivrechte" seines Amtes. Als Hoher Repräsentant kann er Gesetze erlassen und Amtsträger ersetzen. Die Aufhebung des Gesetzes gelte so lange, bis das bosnische Verfassungsgericht über die Rechtmäßigkeit des Gesetzes entschieden hat, fügte er hinzu.

Kritik von Serben-Führer Dodik

Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik verurteilte Schmidts Entscheidung als "komplett unsinnig". Bosnien und Herzegowina sei ein "Land der Sinnlosigkeit, das überhaupt nicht funktionieren kann", fügte er hinzu. Im TV-Sender RTRS bezeichnete er Schmidt als "Touristen", der "keine Autorität besitzt". "Das Eigentum der Republika Srpska ist das Eigentum der Republika Srpska", betonte er.

In Bosnien nehmen die politischen Spannungen seit Monaten zu. Der von Russland unterstützte Dodik hat wiederholt damit gedroht, die Republika Srpska aus dem bosnischen Zentralstaat zu lösen. Zuletzt trat der bosnische Serbenführer bei diesen Bestrebungen jedoch selbst auf die Bremse.