Boris Johnson will doch nicht Nachfolger von Liz Truss werden

Der ehemalige britische Premierminister Johnson will nun doch kein zweites Mal für das Amt des britischen Premierministers kandidieren. Wie Johnson am Abend mitteilte, habe er sich dagegen entschieden, erneut anzutreten, auch wenn er die notwendige Unterstützung in der konservativen Tory-Fraktion habe.

Johnson: Nicht der richtige Zeitpunkt

Zu seinem Rückzug schrieb Johnson: "Ich hätte gute Chancen auf Erfolg in der Parteibasis und könnte womöglich am Freitag zurück in der Downing Street sein." Dennoch sei er zu dem Schluss gekommen, dass dies nicht der richtige Weg sei. "Man kann nicht effektiv regieren, wenn man keine geeinte Partei im Parlament hat." Leider sei keine Einigung mit seinen Rivalen Sunak oder Mordaunt zustande gekommen. "Ich glaube, dass ich viel zu bieten habe, aber leider ist dies wohl nicht die richtige Zeit", so der 58-Jährige.

Wahl nach zwei Rücktritten

Noch bis Montagnachmittag können die Bewerber ihre Kandidatur für die Nachfolge der zurückgetretenen Premierministerin Truss bekannt geben.

Johnson war erst vor einigen Wochen nach zahlreichen Skandalen vom Amt des britischen Premierministers zurückgetreten. Seine Nachfolgerin Liz Truss wiederum hatte nach nur eineinhalb Monaten nach einer von Finanzmarktturbulenzen und politischen Wirren geprägten Regierungszeit das Handtuch geworfen. Die Tories wollen in der neuen Woche klären, wer Truss nachfolgt.

Finanzminister Sunak aussichtsreichster Kandidat

Den Hut in den Ring geworfen hat bereits der frühere Finanzminister Sunak. Er versammelt bisher nach Zählungen der BBC und des Senders Sky News die meisten konservativen Abgeordneten hinter sich.

Für Sunak haben sich nach Zählung der BBC bereits mehr als 140 Parlamentarier öffentlich ausgesprochen. Notwendig ist die Unterstützung von mindestens 100 Abgeordneten. Er wolle das Land mit "Integrität und Professionalität" durch die Krise führen, schrieb Sunak auf Twitter, als er am Sonntagmittag wortreich seine Kandidatur offiziell machte.