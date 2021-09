Boris Johnson bildet Kabinett um - und plant weitere Änderungen

Schon seit Wochen hatte es im Regierungsviertel immer wieder Gerüchte über eine bevorstehende Kabinettsumbildung gegeben. Offenbar wollte Premierminister Boris Johnson noch in der alten Besetzung die unpopuläre Steuererhöhung fürs Gesundheitswesen durchsetzen, bevor er nun ein neues Team um sich sammelt.

Außenminister Raab brachte Umbildung ins Rolle

Die Absetzung von Außenminister Dominic Raab hatte als sicher gegolten, er verlor seinen Posten auch, bekam dafür aber das Amt von Justizminister Robert Buckland. Raab, der Jurist ist, bleibt also am Kabinettstisch, wenn auch in einer weniger prominenten Rolle.

Dafür erhielt Raab nun offiziell auch den Titel "stellvertretender Premierminister", den es bisher in dieser Regierung nicht gab. Als Johnson im Frühjahr 2020 schwer an Corona erkrankte, musste erst ermittelt werden, wer das Land führt.

Justizministerin von Johnsons Vorgängerin wieder im Kabinett

Schon damals hatte Raab das übernommen. Dominic Raab war kürzlich heftig in die Kritik geraten, weil er während des überraschenden Vormarsches der radikalislamischen Taliban in Afghanistan Urlaub auf Kreta gemacht hatte und wichtige Telefonate zum Thema Ausreisehilfen verschleppt worden waren.

Neue Außenministerin soll die bisherige Handelsministerin Liz Truss werden, die im Kabinett von Premierministerin Theresa May auch schon Justizministerin war.

Skandal-Ministerin Patel darf bleiben

Erwartet worden war, dass auch Innenministerin Priti Patel würde gehen müssen. Sie war kritisiert worden, weil sie die Situation der Bootsflüchtlinge im Ärmelkanal nicht in den Griff bekommt und darüber in Streit mit Frankreich geraten war. Außerdem hatte sie mit einem Geschäftsessen zum wiederholten Male gegen den Verhaltenskodex für Minister verstoßen. Boris Johnson hatte ihr im Anschluss aber den Rücken gestärkt und Patel darf bleiben.

Dass Bildungsminister Gavin Williamson seinen Hut würde nehmen müssen, hatte sich bereits länger abgezeichnet. Ihm wird vorgeworfen, die Corona-Gefahr in Schulen unzureichend bekämpft zu haben. Zudem wurde er vergangene Woche zum Gespött, als er erklärte, er habe mit dem prominenten Fußballer Markus Rashford über Schulspeisungen gesprochen – dabei hatte er mit einem ebenfalls schwarzen Rugby-Spieler geredet. Williamson hatte sich für die Verwechslung später entschuldigt.

Johnson lässt sich weitere Wechsel offen

Der Kabinettsumbau ist noch nicht abgeschlossen. Ein Regierungssprecher sagte, Johnson wolle mit dem Umbau sein Wahlversprechen einlösen, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Erholung in dem von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Land voranzutreiben.