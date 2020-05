Boris Johnson benennt Sohn nach Corona-Ärzten

Baby Nicholas' Vater hatte sich schon im Online-Nachrichtennetzwerk Twitter überaus dankbar für seine Heilung von Covid-19 gezeigt. Dort zeigte sich der britische Premier umgeben von Genesungswünschen, die ihn per Post erreicht hatten. Explizit dankte Johnson bei Twitter seinen Krankenschwestern und Pflegern, die ihn "jede Sekunde der Nacht " überwacht hätten, als sein Gesundheitszustand besonders kritisch war. Johnson musste kurzzeitig auf der Intensivstation beatmet werden.

Johnson kehrte erst vor knapp einer Woche wieder an seinen Arbeitsplatz in der Londoner Downing Street zurück. Zuvor hatte er sich nach seiner Entlassung aus der Klinik am 12. April auf dem Regierungs-Landsitz Chequers erholt.

