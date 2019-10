Johnson begeistert Torys - die EU nicht

Boris Johnson hat die Torys begeistert. Das war der leichte Teil. Ein Witzchen hier, eine Pointe dort. Den Oppositionsführer ins All schießen, raus aus der EU am 31. Oktober, egal wie. Das reicht, um eine Partei zu begeistern. Jedenfalls eine Partei, die inzwischen fast nur noch auf den Brexit fixiert ist, ihre gemäßigten Politiker kalt gestellt und den EU-freundlichen Flügel vertrieben hat. Für diese Partei reicht es zu sagen: Wir ziehen den Brexit durch. Johnson hat den Partei-Mitgliedern in Manchester die Details seiner neuen Vorschläge für ein Austrittsabkommen lieber erspart. Sie wären hier nur eine Spaß-Bremse gewesen.

No Deal um jeden Preis

Ernst wird es dagegen in Brüssel. Bei der EU wird Boris Johnson mit seiner schlichten Botschaft nicht durch kommen. Und seine neuen Vorschläge werden den Knoten nicht durchschlagen, in den sich Brexiters und EU-Unterhändler verheddert haben.

Der Backstop, den Theresa May ausgehandelt hatte, hätte tatsächlich erst einmal die politisch brisante Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland offen gehalten, aber er hätte die handelspolitische Freiheit Großbritanniens nach dem EU-Austritt eingeschränkt. Aus diesem Grund haben die Brexiters das fertig verhandelte Abkommen im Unterhaus drei Mal durchfallen lassen. Sie wollen lieber mit einem No Deal den ökonomischen Crash ihres Landes riskieren, als den Traum von der großen Freiheit aufgeben.

Johnsons Kalkül: EU soll Schuld am No Deal sein

Deshalb steuert Johnson jetzt immer mehr auf den ungeregelten Austritt zu. Seine neuen Vorschläge sind kein Ersatz für den Backstop. Sie führen zu Zollkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland. Wenn es keine Zollunion mehr zwischen den beiden Teilen der irischen Insel gibt, dann ist das unvermeidlich. Wahrscheinlich geht es Johnson mit seinen neuen Vorschlägen auch gar nicht mehr darum, ein neues Abkommen zu erreichen, sondern darum, der EU am Ende die Schuld für einen No-Deal-Brexit zuweisen zu können. Brüssel schon mal vorsorglich dafür verantwortlich zu machen, wenn das Land in die Wirtschaftskrise schlittert.

Ende Oktober wird es ernst

Noch ist nicht klar, ob Johnsons Kalkül aufgeht. Denn das Parlament hat ein Gesetz beschlossen, das einen No-Deal-Brexit verhindert. Es zwingt den Premierminister, ohne gültiges Abkommen spätestens am 19. Oktober bei der EU eine Verschiebung des Austrittstermins zu beantragen. Doch wird sich Johnson zwingen lassen? Seine Berater suchen nach Wegen, das Gesetz zu umgehen. Gut möglich, dass Johnson deshalb schon bald wieder vor dem Supreme Court landet. Oder am 31. Oktober Geschichte ist, wenn die Opposition es schafft, ihn rechtzeitig zu stürzen. Wie gesagt: Den Parteitag zu bespaßen, das war der leichte Teil.