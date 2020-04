Boris Johnson aus Krankenhaus entlassen

Der Britische Premier Johnson ist aus dem Londoner Krankenhaus, in das er vergangenen Montag wegen seiner Corona-Erkrankung eingeliefert worden ist, entlassen worden. Wie ein Sprecher der britischen Regierung in London mitteilte, werde er auf ärztlichen Rat hin seine Genesung außerhalb von London fortsetzen - und zwar in Chequers, dem Landsitz der Regierung.

Coronavirus: alles Wissenswerte finden Sie hier

Intensivstation ohne künstliche Beatmung

Johnson, der zwischenzeitlich auch auf der Intensivstation lag, hatte sich nach einer Mitteilung, die gestern Abend verbreitet worden war, beim ärztlichen und pflegerischen Personal für die gesundheitliche Notversorgung bedankt. Den Mitarbeitern des Krankenhauses verdanke er sein Leben.

Johnson war - nach einigen Tagen der Quarantäne - vor einer Woche in die Klinik eingeliefert und am Montag für drei Tage auf die Intensivstation verlegt worden. Nach amtlichen Angaben wurde ihm zwar zusätzlicher Sauerstoff verabreicht; es handelte sich aber nicht um eine künstliche Beatmung. Die Amtsgeschäfte führt weiterhin Außenminister Dominic Raab.