Boris Becker zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt

Der ehemalige Tennisstar Boris Becker muss ins Gefängnis. Ein Gericht in London verurteilte den dreifachen Wimbledon-Sieger wegen mehrerer Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft, wovon er laut dem Spruch der Richterin mindestens die Hälfte absitzen muss. Den Rest der Strafe kann Becker auf Bewährung in Freiheit verbringen, wie Richterin Deborah Taylor erklärte. Als strafverschärfend erwähnte Taylor, dass Becker in Deutschland bereits wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war.

"Er hat alles verloren", sagt der Anwalt

Die Insolvenzbehörde (Insolvency Service) teilte nach der Verkündung des Strafmaßes mit, dieses zeige klar, "dass es ein ernstzunehmendes Verbrechen ist, Vermögen in einer Insolvenz zu verbergen, für das wir Täter verfolgen und ihrer Strafe zuführen".

Beckers Anwalt Jonathan Laidlaw hatte demgegenüber in seinem Schlusswort nochmals um Milde gebeten und sprach sich für eine Bewährungsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren aus. Laidlaw räumte ein, dass Becker das Gesetz gebrochen habe, es handele sich aber um keinen schwerwiegenden Fall. Der 54-Jährige habe sich in einer verzweifelten finanziellen Lage befunden. Seine Karriere und sein Ruf seien zerstört. "Er hat praktisch alles verloren", sagte Laidlaw.

Aus dem Gerichtssaal direkt in die Haft

Becker selbst äußerte sich nicht mehr. Nach der Urteilsverkündung am Southwark Crown Court stand er mit starrem Blick von seinem Platz auf, griff nach einer gepackten Tasche, die sein Sohn Noah in den Gerichtsaal getragen hatte, und wurde dann von einer Justizmitarbeiterin durch eine Seitentür aus dem Saal geleitet. Er musste seine Strafe unmittelbar antreten, kann gegen das Urteil aber noch Rechtsmittel einlegen, dafür hat er 28 Tage Zeit.

Schuldspruch im Verfahren um Insolvenz

Am 8. April war Becker von einer Jury in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die Laienrichter am Londoner Gerichtshof Southwark Crown Court waren zu der Ansicht gelangt, dass der Ex-Tennisstar, der 2017 bei Außenständen von bis zu 50 Millionen Pfund (59 Millionen Euro) für zahlungsunfähig erklärt worden war, in seinem Insolvenzverfahren Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro nicht offengelegt hatte.

So habe Becker immobilienbesitz in seinem Heimatort Leimen im Schätzwert von rund 1,2 Millionen Euro verschleiert, unerlaubterweise insgesamt 427.000 Euro auf andere Konten überwiesen - insbesondere an frühere Ehefrauen - sowie Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz im Wert von 78.600 Euro und eine Darlehensschuld in Höhe von 825.000 Euro verschwiegen.

Becker hat Besitztümer absichtlich verschwiegen

Die Jury war damit teilweise der Auffassung von Anklägerin Rebecca Chalkley gefolgt, die es als erwiesen ansah, dass Becker zahlreiche Besitztümer absichtlich verschwiegen hatte und nun seinen Beratern die Schuld zuwies, die sich ihm zufolge um seine Finanzen gekümmert hatten.

Der Verteidiger der Tennis-Legende hatte demgegenüber erklärt, sein Mandant sei zwar naiv, aber unschuldig. In 20 Punkten folgte die Jury dieser Argumentation, auch bei der Frage nach verschwundenen Pokalen.

Rechtsmittel sind noch möglich

Becker kann allerdings noch Rechtsmittel einlegen - sowohl gegen den Schuldspruch als auch gegen das Strafmaß. Der 54-Jährige hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Der dreifache Wimbledon-Sieger hatte zwar während seiner Karriere etwa 25 Millionen US-Dollar an Preisgeld eingesammelt und nach eigenen Schätzungen etwa dieselbe Summe mit Werbung verdient. Dennoch geriet er in finanzielle Probleme. Becker machte dafür vor Gericht unter anderem die teure Scheidung von seiner Ex-Frau Barbara verantwortlich sowie hohe Unterhaltskosten für Tochter Anna Ermakowa.