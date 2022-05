Boris Becker nicht mehr im berüchtigten Gefängnis

Wie Boris Beckers Anwalt bestätigte, ist der 54-Jährige Ex-Tennisprofi am Montag in das Huntercombe-Gefängnis in Nuffield gebracht worden, rund 70 Kilometer westlich von London. Zunächst hatten die Sender ARD und RTL berichtet.

Hafterleichterung für den früheren Tennisstar

Die ersten Wochen seiner Haftstrafe hatte Boris Becker im Londoner Gefängnis Wandsworth abgesessen, das für Überfüllung, Gewalt und schlechte hygienische Zustände bekannt ist. Das Huntercombe Prison hat eine niedrigere Sicherheitsstufe und ist nach Angaben der britischen Regierung speziell für ausländische Männer vorgesehen. Rund 480 Männer sollen dort der Internetseite zufolge in Einzel- sowie Gemeinschaftszellen leben. Die Insassen sollen außerdem die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und Sport zu treiben.

Becker wegen verschleiertem Vermögen im Gefängnis

Becker wurde Ende April in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Sein Anwalt wies kürzlich Gerüchte zurück, dass Becker sich im Wandsworth-Gefängnis über das Essen beschwert oder einen Notknopf gedrückt habe. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es.