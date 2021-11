Booster-Impfung: Kann sie die vierte Welle brechen?

Die Zahlen aus Israel sind eindeutig: Von über 700.000 doppelt geimpften Israelis kamen 231 Menschen trotz Impfung mit einer SARS-CoV-2 Infektion ins Krankenhaus. Von ebenso vielen dreifach Geimpften kamen nur 29 Menschen ins Krankenhaus. Die dritte Impfung, die sogenannte "Boosterimpfung" schützt den Einzelnen also besser vor einem schweren Verlauf, als wenn er nur doppelt geimpft wäre. Wieso aber zögern die Menschen in Deutschland dann, sich ein drittes Mal piksen zu lassen?

Intensivpatienten vor allem Ungeimpfte, aber auch Ältere mit Doppelimpfung

Insbesondere ältere Menschen können offenbar trotz Doppelimpfung in Einzelfällen noch schwer erkranken. Laut Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragte am Münchner Klinikum Rechts der Isar, zeigt sich ein sehr viel heterogenes Bild als in den letzten Wellen: "Auf der einen Seite sehen wir ungeimpfte ältere Menschen, wir sehen teilweise auch ältere Menschen, die trotz Impfung in die Klinik müssen, das sind aber wenige Fälle, und die Mehrheit der Patienten die wir behandeln, sind vor allem Ungeimpfte".

Boosterimpfung: Hoher Schutz für über 60-Jährige

Tatsache ist, dass die Schutzwirkung der Doppelimpfung im Laufe der Zeit nachlässt – und zwar schneller als bisher angenommen. Die Boosterimpfung, so zeigen Studien jetzt, können diesen Schutzfaktor wieder erheblich rauffahren. "Ehrlicherweise haben mich die Ergebnisse der zuletzt veröffentlichten Studien über die Boosterimpfung selbst überrascht, denn es zeigt sich, dass Boosterimpfungen vor allem bei Älteren, also über 60-Jährigen, die Wahrscheinlichkeit schwerer Covid-Verläufe, also auch Krankenhausaufnahmen, um über Faktor 10 reduzieren", sagt Spinner.

Vermutlich ähnlicher Effekt wie in Israel

Noch wichtiger als für den Einzelnen sei die Auffrischungsimpfung aber für das Infektionsgeschehen allgemein, sagt Kai Nagel, Physiker und Mobilitätsforscher der TU Berlin. Denn Geimpfte können das Virus übertragen, auch wenn sie selbst keine Symptome zeigen. Nagel vermutet, dass Boosterimpfungen in Deutschland deshalb einen ähnlich positiven Effekt hätten wie in Israel und die vierte Welle brechen könnten: "Ich glaube, das ist gut übertragbar und wenn wir auf hohe Boostergeschwindigkeiten kommen, dann werden wir auch eine deutliche Absenkung der Infektionsdynamik sehen, relativ schnell."

Zögernder Anlauf der dritten Impfungen

Entscheidend sei, wie schnell die Menschen jetzt ihre dritte Impfung bekämen, sagt Nagel. Momentan läuft das Boostern nämlich noch sehr langsam an. Die Impfquote müsste deutlich höher sein, als sie momentan ist, dann könnten die Ansteckungen in der Bevölkerung maßgeblich verringert werden. Die Modellierer berechnen das mit einer Senkung des sogenannten R-Wertes - er besagt, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt. Dieser Wert muss unter eins liegen, damit sich das Virus nicht immer schneller ausbreitet.Wenn die Impfquote vom vergangenen Sommer auch jetzt für die Drittimpfungen wieder erreicht wird, könnten die Ansteckungen schon nach einem Monat deutlich gesenkt werden - vielleicht rechtzeitig vor Weihnachten.

Niedrige Impfquote bei Boosterimpfung

Aber es ist nicht so einfach, eine hohe Impfquote für die Auffrischungsimpfung zu erreichen. Es wird derzeit empfohlen, einen zeitlichen Abstand von sechs Monaten zwischen der zweiten und dritten Impfung zu haben. Und: Eine hohe Impfquote erfordert eine ausgefeilte Organisation: "Unser Eindruck ist, dass es eher ein Problem vom Handling ist. Also dass wir es hinkriegen müssen, diese großen Mengen bereitzustellen und dass man sich die auch ohne große Terminvergabe und Vorausplanung abholen kann und ich glaube, das haben wir noch nicht im Griff", so Nagel.

Verunsicherung auch durch ständig wechselnde Empfehlungen

Und selbst wenn das alles klappen sollte, bleibt die entscheidende Frage: Wollen die Menschen überhaupt eine dritte Impfung? In Israel haben sich die meisten Menschen, die schon doppelt geimpft waren, schnell für eine Boosterimpfung entschieden. Bei uns in Deutschland scheint das nicht so selbstverständlich zu sein: Über fünf Millionen Menschen hätten sich schon boostern lassen können, haben es aber bisher nicht getan.

Ein Grund dafür könnte sein, dass man von den sich ständig verändernden Prognosen und Empfehlungen verunsichert ist. Die Situation hätte sich eben seit Beginn des Jahres stark verändert, und so veränderten sich auch die Prognosen, erklärt Nagel: "Da ist zwischendurch Delta gekommen, was dreimal ansteckender als die Wildvariante ist. Und es weicht der Impfung deutlich stärker aus als die Wildvariante und auch als Alpha und insofern müssen wir da nachsteuern und da ergibt sich eben auch, dass das alles nicht so funktioniert, wie Anfang des Jahres vorhergesagt wurde."

Stiko: Boostern bisher nur für Gefährdete über 70 empfohlen

Dass sich die Geimpften bisher nur zurückhaltend eine Boosterimpfung abholen, mag auch daran liegen, dass die ständige Impfkommission Stiko die Auffrischung bisher nur für gefährdete Menschen über 70 empfiehlt. Denn die haben einen direkten Nutzen davon, sich nicht anzustecken. Für den Rest der Bevölkerung wäre es aber sinnvoll, wenn sich auch alle anderen boostern lassen. So schützen sich alle gegenseitig und wir könnten - ähnlich wie in Israel - die vierte Welle brechen und damit auf weitere mühsame Einschränkungen im Alltag verzichten.