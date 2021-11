Erstimpfung oder Booster - Wie läuft das Impfen in Bayern?

Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen gelten in Bayern ab sofort noch einmal verschärfte Regeln, etwa 2G in der Gastronomie und eine Maskenpflicht auch in Bereichen, wo nur Geimpfte und Genesene Zugang haben. Ein alternativer PCR-Test reicht also künftig nicht mehr aus. Der Druck auf Ungeimpfte wächst. Viele Menschen wollen sich aber auch schon die dritte Spritze holen. Nicht alle Impfzentren kommen mit dem Ansturm klar. Das BR24 Thema des Tages klärt, wie es um die Impfung im Freistaat derzeit steht.

Impfung mit Termin empfehlenswert

Zwar wird in kommunalen Impfzentren bisher weiterhin ohne Termin geimpft, es kommt aber teilweise zu langen Schlangen und dementsprechend großen Wartezeiten. Auch mussten in den vergangenen Tagen zum Beispiel in Hettstadt im Landkreis Würzburg oder in Augsburg impfwillige Bürger unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt werden.

In München haben Impfzentrum und Impfstationen ebenfalls mit dem großen Andrang zu kämpfen. Das Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt appelliert deswegen an die Bürger, Impftermine zu vereinbaren und die notwendigen Formulare schon in Ruhe vorab auszufüllen.

Viele wollen die Booster-Impfung

In den Schlangen vor den Impfstationen stehen nicht nur Menschen, die eine Erstimpfung verabreicht bekommen wollen - es stehen auch Bürger für eine Auffrischung ihres Impfschutzes an. Doch wer bekommt schon einen Booster und wird da auch priorisiert?

Michael Hubmann, Leiter des Impfzentrums Fürth, sagte im BR24 Thema des Tages: "Bei der Booster-Impfung ist es meiner Meinung nach so, dass der Siebzehn- oder Achtzehnjährige genauso die Infektion weitergeben kann, wie der 70-Jährige. Deswegen ist meiner Meinung nach die Richtung, die wir in Bayern eingeschlagen haben, jetzt jedem eine Möglichkeit zu geben, absolut sinnvoll."

Dritte Impfung: Wann und für wen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Auffrischimpfung für Personen, die älter als 70 Jahre sind, die Vorerkrankungen haben oder im medizinischen Bereich tätig sind. Zusätzlich zu den besonders gefährdeten Menschen wird die dritte Impfung all jenen empfohlen, die bei Erst- und Zweitimpfung einen Vektorimpfstoff, also AstraZeneca oder von Johnson & Johnson, bekommen haben. Als Abstand zur letzten Impfung empfiehlt die Stiko ein halbes Jahr. Wer nur einfach mit Johnson & Johnson geimpft wurde, kann bereits vier Wochen danach die Auffrischung bekommen.