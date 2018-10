Bombenserie in den USA: Verdächtige Pakete für De Niro und Biden

Verdächtige Pakete

Die US-Bundespolizei FBI hatte mehrere verdächtige Pakete abgefangen. Sie waren unter anderem an Obama, Clinton, das CNN-Büro in New York und Milliardär George Soros adressiert.

Noch ist völlig unklar, wer hinter den Paketbombensendungen steckt. Experten hoffen, durch die intakten Pakete schnell Spuren und Fingerabdrücke zu erhalten und somit Hinweise auf die Täterschaft.

Trump attackiert Medien

Trump hatte die Anschlagsversuche am Mittwoch verurteilt. Auf Twitter warf er Medien vor, ein Klima des Hasses zu schüren. "Ein sehr großer Anteil des Zorns, den wir heute sehen, wird durch die absichtlich falschen und inkorrekten Berichte der etablierten Medien hervorgerufen, die ich als Fake News bezeichne", schrieb Trump auf Twitter. "Es ist so schlimm und hasserfüllt geworden, dass es jeglicher Beschreibung spottet. Die etablierten Medien müssen ihre Sache in Ordnung bringen, SCHNELL."