Bombenanschlag auf griechischen Fernsehsender

Eine starke Explosion hat am frühen Montagmorgen die Zentrale des privaten griechischen Senders Skai in Piräus nahe Athen erschüttert. Zuvor war der Anschlag bei anderen griechischen News-Medien mit anonymen Anrufen angekündigt worden. So war man gewarnt, und das Gebäude wurde geräumt. Der Sprengsatz explodierte nach Angaben der Polizei eine Dreiviertelstunde nach den Warnanrufen. Verletzt wurde niemand, es entstand aber erheblicher Sachschaden. Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt.

Bombe an vielbefahrener Straße

Die Wucht der Detonation beschädigte die Vorderseite des Bürogebäudes und zerstörte die Fenster. Bilder zeigen Trümmer, Schutt und Scherben. Auch Wohngebäude und Autos in der Nähe wurden beschädigt. Die Bombe war an einem Metallgitter entlang einer vielbefahrenen Küstenstraße befestigt.

Anti-Terror-Einheit ermittelt

"Das war ein Schlag gegen die Demokratie", sagte die Ministerin für öffentliche Ordnung, Olga Gerovasili. Dieser Zwischenfall müsse all jenen zu denken geben, die Terrorismus und Faschismus nicht entschieden ablehnten. Die Anti-Terror-Einheit habe die Ermittlungen übernommen, erklärte die Ministerin.

