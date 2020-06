Bolton Buch über Regierung Trump darf erscheinen

Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, kann sein Buch mit explosiven Vorwürfen gegen US-Präsident Donald Trump wie geplant am Dienstag veröffentlichen. Ein Bundesgericht in Washington lehnte einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung ab, mit der die Trump-Regierung die Veröffentlichung verhindern wollte. Die Trump-Regierung habe nicht nachgewiesen, dass mit einem Veröffentlichungsverbot "irreparable Schäden vermieden" werden könnten, hieß es zur Begründung.

Buch soll am Dienstag erscheinen

Das knapp 600 Seiten lange Buch mit dem Titel "The Room Where It Happened" (etwa: Der Raum, in dem es geschah) wird an diesem Dienstag erscheinen. Das Buch ist für US-Präsident Trump wenig schmeichelhaft.

In vorab bekannt gewordenen Passagen beschreibt Bolton Trump darin als einen Politiker, der seine eigenen Interessen über die des Landes stellt. Unter anderem soll der US-Präsident demnach den chinesischen Präsidenten Xi Jinping um Hilfe für seine Wiederwahl im November gebeten haben.

Zwei Millionen Dollar Honorar

Bolton soll vom Verlag Simon & Schuster für das Buch rund zwei Millionen Dollar erhalten haben. Trump hatte seinen Nationalen Sicherheitsberater im vergangenen September entlassen. Dieser hatte bereits damals angekündigt, zu gegebener Zeit seine Sicht der Dinge darzulegen. Der 71-Jährige hatte eineinhalb Jahre lang mit Trump zusammengearbeitet. Zuvor war Bolton bereits für andere republikanische Präsidenten tätig gewesen.

Trump kritisiert Buch scharf

Kritik an dem Buch kam unter anderem von Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin. Pompeo schrieb auf Twitter: "Es ist sowohl traurig als auch gefährlich, dass John Boltons letzte öffentliche Rolle die eines Verräters ist, der Amerika Schaden zufügte". Mnuchin ließ erklären: "Die Auszüge, die ich von dem Buch von John Bolton gelesen habe, waren voller Lügen und faktischer Ungenauigkeiten."

Trump selbst bezeichnete das Buch als eine Zusammenstellung von Lügen und erfundenen Geschichten.