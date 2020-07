Bolsonaros Schreckensbilanz nach 18 Monaten an der Regierung

Skandal um Familie

Mit den Ermittlungen gegen seine Söhne hat es auch zu tun, dass Bolsonaro seinen vielleicht wichtigsten Minister verlor. Als Justizminister war Sergio Moro auch für die Bundespolizei zuständig. Bolsonaro verlangte von ihm, einen treuen Gefolgsmann an die Spitze der Polizei zu setzen - ein Schritt, den Moro nicht mitgehen wollte. Moro sagte: "Wenn es keinen Grund für diesen Führungswechsel gibt, dann ist klar, dass es um politische Einflussnahme auf die Polizei geht, und das erschüttert die Glaubwürdigkeit."

Bolsonaro macht gar keinen Hehl aus seinen Absichten. Er sagte in einer Kabinettssitzung so direkt wie vulgär: "Ich habe das Sagen und ich werde mich in allen Ministerien einmischen. Ich werde nicht warten, bis man meine ganze Familie aus übler Absicht heraus fickt oder einen meiner Freunde, nur, weil ich niemanden aus den Sicherheitsbehörden versetzen kann. Wir sind doch nicht zum Spaß hier."

Der Mitschnitt der Kabinettssitzung wurde auf Anordnung eines Gerichts veröffentlicht. Das sorgte dafür, dass Bolsonaros Wut auf die Medien noch größer wurde. Eine Wut, der er schon bei früheren Gelegenheiten freien Lauf ließ. "Was ihr da macht, ist eine Riesen-Schweinerei, TV Globo. So ein Schurkenstück, was ihr da bringt", sagte er im Zusammenhang mit dem Verdacht, dass der Mörder der Stadträtin Marielle Franco Verbindungen zu Bolsonaro hatte.