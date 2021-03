Börsennotierte Unternehmen zahlen umstrittene Dividenden

Daimler kann sich zur Hauptversammlung den Aktionären als Gewinner präsentieren - trotz Corona-Pandemie. Nach einem Gewinnsprung wird für 2020 eine höhere Dividende ausgeschüttet. Diese steigt demnach von 90 Cent pro Aktie auf 1,35 Euro.

Etwa die Hälfte des Betrags von 1,4 Milliarden Euro kam aber vom deutschen Staat. Der zahlte Daimler im letzten Jahr 700 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld. Trotz dieser Zahlungen nutzte der neue Vorstandschef Ola Källenius die Corona-Krise für einen umfassenden Stellenabbau vor allem in Baden-Württemberg. Das wurde zur Landtagswahl von der CDU kritisiert.

Dividendenstopp bei Kurzarbeitergeld wie in den Niederlanden

Die SPD will nach dem Vorbild der Niederlande künftig einen Dividendenstopp verhängen für alle Unternehmen, die Kurzarbeitergeld bekommen. Das würde vor allem die Automobilindustrie treffen, wo BMW, VW und Zulieferer wie Continental ebenfalls die Gelder vom Staat an die Aktionäre durchleiten. Auch bei Siemens und der Deutsche Telekom war das der Fall. Die Unternehmen argumentieren, dass es sich beim Kurzarbeitergeld um eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung handele, in die man vorher eingezahlt habe.

Bund und Steuerzahler müssen für Kurzarbeitergeld aufkommen

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre Reserven aber längst aufgebraucht. Sie zahlte im letzten Jahr rund 20 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld und musste vom Bund über den allgemeinen Staatshaushalt gestützt werden. So fließt längst das Geld der Steuerzahler in die Betriebe. Am anderen Ende kassieren Eigentümer und Aktionäre hohe Beträge.

Bei BMW beläuft sich die Dividende für 2020 rund 1,2 Milliarden Euro. Davon fließen mehr als 500 Millionen Euro an die Eigentümer Stefan Quandt und Susanne Klatten. Bei VW sind es 2,4 Milliarden Euro an Dividenden, die zu einem großen Teil den Eigentümerfamilien von Porsche und Piech zugutekommen.

Gewinne lieber investieren statt Dividenden ausschütten

Beim Autozulieferer Continental, der im Corona-Jahr 2020 zahlreiche Arbeitsplätze in Bayern abbaute, kamen im gleichen Jahr 600 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld zusammen. Vor allem in der Automobilindustrie und im Maschinenbau wurden im ersten Lockdown über viele Wochen die Werke geschlossen. Der Betriebsrat von Conti fordert, das Geld lieber im Unternehmen zu halten und in Zukunftstechnologien zu investieren, statt es sofort wieder an die Aktionäre auszuschütten.

Krisengewinne auf Kosten der Steuerzahler beenden

Auch die Deutsche Telekom, die von der Corona-Krise kaum betroffen ist, ließ sich Kurzarbeitergeld für Angestellte von 430 Telekom-Shops ausbezahlen. Konzernweit wurde zur gleichen Zeit ein Rekordumsatz von mehr als 100 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Die Bürgerbewegung Finanzwende mit dem ehemaligen Grünen-Politiker Gerhard Schick an der Spitze sieht darin ein krasses Missverhältnis. Sie hat daher im Internet eine Unterschriftenaktion "Lockdown für Dividenden" gestartet und hofft so für das niederländische Modell werben zu können. Dort müssen alle Gewinne im Unternehmen bleiben, solange der Staat Kurzarbeitergeld bezahlt. Eine Gewinnbeteiligung der Aktionäre über Dividendenausschüttungen ist in dieser Zeit dann nicht möglich.