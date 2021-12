Böller-Verbot: "Brot für die Welt" hofft auf Spenden

Die Corona-Pandemie hat vor allem in den Ländern südlich des Äquators zu deutlich mehr Hunger und Armut geführt. Viele Menschen verloren während der Lockdowns ihr Einkommen und standen ohne jede soziale Absicherung da. So stieg die Zahl der Hungernden 2020 weltweit um bis zu 120 Millionen auf 810 Millionen Menschen an.

Auf der Nordhalbkugel, genauer gesagt, in Deutschland, kursiert eine andere Zahl: 130 Millionen Euro. Diese Summe wurde hierzulande vor der Corona-Pandemie für Feuerwerk und Böller ausgegeben. Doch auch heuer ist der Verkauf verboten worden, um das Krankenhauspersonal zu entlasten.

"Brot für die Welt": Spendenbereitschaft in der Pandemie gestiegen

"Brot statt Böller": Hat der Slogan, mit dem das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" alljährlich zu Spenden um Silvester aufruft, dazu animiert, stattdessen mehr zu spenden? Renate Vacker von "Brot für die Welt" kann dazu keine konkreten Zahlen nennen, hofft aber auf die Großzügigkeit der Deutschen. "Wir haben erfahren, dass viele Menschen in der Pandemie, die ja auch bei uns ein großes Thema ist, gesagt haben: Wenn es bei uns schon zu so vielen Problemen kommt, auch mit Kurzarbeit und anderen Dingen, dann geht es den Menschen im Süden noch schlechter."

Mehr als elf Millionen Euro an Spenden allein aus Bayern

Dort hätten die Menschen keine keine soziale Sicherung, betont Vacker und hofft, dass sich Menschen entsprechend sagen: "Deshalb geben wir mehr. Deshalb wollen wir uns da engagieren. Deshalb wollen wir den Menschen helfen und tun, was wir können."

"Brot für die Welt" sieht sich wie andere Hilfsorganisationen immer größeren Aufgaben gegenüber. Pandemie und Klimakrise haben bestehende Probleme verschärft. Demgegenüber stehen die Erfolge, die durch anhaltende Spendenbereitschaft möglich werden. 11,5 Millionen Euro kamen 2020 allein aus Bayern. Ein Großteil davon ging im Dezember ein.