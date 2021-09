Boatlift 9/11: Die unbekannte Rettungsgeschichte von Manhattan

"Boatlift 9/11" ist die unbekannteste Rettungsgeschichte von New York im Schatten der Terroranschläge am 11 September 2001. Der einzige Weg von der Südspitze Manhattans, um der Katastrophe zu entkommen, war für viele der über das Wasser.

In einer spontanen Aktion wurden Hunderte Fischer, Bootsführer und Fährmänner zu Helden: Innerhalb von neun Stunden brachten sie eine halbe Million Menschen in Sicherheit. In Eigenregie manövrierten sie zwischen der brennenden Südspitze Manhattans und der Küste von Staten Island oder New Jersey hin und her. "Es war ein Wunder", erzählen jene, die es erlebt haben. Und dennoch hat kein US-Präsident die Helden dieser Rettungsaktion je geehrt. Dabei, sagt die New Yorker Schiffsingenieurin Jessica DuLong dürften Geschichten wie diese nicht vergessen werden. Denn sie seien Geschichten der Menschlichkeit.

Der vermeintliche Navigationsfehler

Um 08.40 besteigt Kapitän Peter Johansen die Fähre. Mit Hunderten Berufspendlern, die über den Hudson – von New Jersey zur Wall Street nach Manhattan wollen. Normalerweise hätte Johansen selbst das weiße Schiff auf die Skyline zugesteuert. Doch am 11. September 2001 fährt er nur mit. Er hat ein Meeting mit der Küstenwache. Gleich neben dem World Trade Center.

Es ist 08.46 Uhr. Ein Flugzeug fliegt auf die Twin Towers zu. Die Maschine versinkt im Nordturm der großen Zwillinge. Auf der anderen Seite des Turms werden die Fenster herausgedrückt. Von der Fähre aus können der Kapitän Peter Johansen und viele Passagiere das sehen. Verstehen tun sie es nicht. Johansen denkt, es wäre ein Navigationsunfall.

Der Kapitän weiß: Wann immer Downtown etwas passiert, ist der Landweg dicht. U-Bahnen fahren nicht mehr, Straßen und Tunnel sind blockiert. Es gibt nur einen Fluchtweg: übers Wasser. Sein Schiff nimmt Kurs auf Pier 11.

Die schreckliche Gewissheit

Kapitän Johansen beobachtet an Pier 11 an der Wallstreet, wie sich die Fähre leert. Noch strömen die Menschen in diese Richtung. Denken, das wird ein normaler Bürotag. Da steuert eine United Airlines-Maschine auf den zweiten Turm zu. "Das hat alles verändert. Es war klar. Dies hier war kein Navigationsfehler. Das war ein Angriff", erinnert sich Kapitän Peter Johansen.

Es ist neun Uhr drei. Und erst jetzt ist allen klar: Das hier ist ein Anschlag. Börse, Banken, Bürohochhäuser – die Wallstreet-Türme spucken Tausende Menschen auf die Straße. Jedes Büro-Team steuert seinen Sammelpunkt an.

Auf der "Henry Hudson" nähert sich Kapitän Rick Thornton von New Jersey. Seine vollbeladene Fähre nimmt Kurs auf Manhattan. Ungläubig starren alle auf die klaffenden Wunden in den Zwillingstürmen. "Beide Gebäude standen in Flammen. Als wir näher kamen, sahen wir Menschen springen. Erst dachten wir: Sie werfen Möbel aus den Fenstern, um sie zu zertrümmern und den Rauch rauszulassen", schildert Kapitän Rick Thornton.

Der Beginn einer spontanen Rettungsaktion

Thornton muss nicht lange überlegen, um zu wissen, was zu tun ist. Er lässt die Passagiere am nächsten Pier aussteigen und dreht ab – zur Südspitze: "Da waren diese Tausenden von Menschen die aus dem WTC flüchteten. Die nicht wussten, wohin. Viele sprangen einfach ins Wasser. Andere wurden an die Reling gedrückt, wie bei einem Rockkonzert. Alles schob von Hinten. Sie konnten nirgends hin. Sie blickten nur aufs Wasser und hofften auf irgendeine Rettung."

320 Kilometer Luftlinie entfernt, in Washington, wird der Chef der US-Küstenwache alarmiert, James Loy. Ein junger Leutnant hat die Einschläge der Flugzeuge in Manhattan beobachtet. Loy fordert ihn auf, einen Notruf abzusetzen.

Alle verfügbaren Boote sollen kommen, um Hunderttausende Menschen von der Südspitze Manhattans zu retten, sie auf der gegenüberliegenden Staten Island oder am Ufer von New Jersey in Sicherheit zu bringen. Da sind die meisten bereits auf eigene Faust im Einsatz. "Es war eine spektakuläre Reaktion: Im Nu hatten wir alles von der Staten Island-Fähre über private Boote oder Schleppboote – alles, was schwamm", erinnert sich Loy.

Größte See-Evakuierung der Geschichte

Sie kommen zu Hunderten: Kommerzielle Fähren, Wassertaxis, Yachten, Fischerboote: Sie ahnen nicht, dass sie Teil der größten Rettungsaktion sind, die es je in amerikanischen Gewässern gegeben hat. Die Gefahren nehmen sie in Kauf. "Bomben könnten hochgehen. Schiffe könnten kollidieren. Wir wussten einfach nicht, was jetzt noch kommen würde", sagt Loy.

Die ehemalige Chefingenieurin des Löschschiffs John J. Harvey, Jessica DuLong arbeitet nur noch gelegentlich im Bauch des ausgemusterten Schiffs. Das trägt jetzt nur noch ab und zu Ausflügler über den Hudson. Es liegt im Hafen. DuLong ist in Alarmbereitschaft. Erst langsam begreift auch sie den Ernst der Lage. Sie steht in Kontakt mit der Crew der John J. Harvey. Hält sich bereit. Und weiß noch nicht, dass sie bereits eine ganz andere Rolle übernommen hat. Sie wird zur Chronistin einer Geschichte, die sie bis heute nicht loslässt.

"Diese See-Evakuierung wird in allen Erzählungen über den 11. September so verblüffend übersehen. Es ist so unglaublich. Ich meine, da ist eine halbe Million Menschen auf Booten in Sicherheit gebracht worden – in einer völlig spontanen, ungeplanten Aktion", berichtet DuLong. "Die Vorstellung, dass diese Kapitäne und ihre Crews am ruhigen Ufer in New Jersey anlegten, die Passagiere rausließen und dann zurück ins Ungewisse, in die Katastrophe steuerten – wir wussten nicht, ob das der Anfang vom Ende war."

"Wir taten, was wir tun mussten"

Kein US-Präsident hat bis heute die Helden dieser Geschichte geehrt, die bescheiden im Hintergrund bleiben. "Wir taten bloß, was wir tun mussten." Als Kapitän Rick Thornton das sagt, ertönt ein Horn hinter ihm. Es ist die "Henry Hudson". Immer, wenn ihre Kapitäne Rick Thornton irgendwo am Dock erspähen, dann grüßen sie den Captain, der diese Fähre durch den Rauch von 9/11 steuerte. Neun Stunden lang.

Jessica DuLong will nicht, dass diese Geschichte verblasst. Die Schicksale von "Boatlift 9/11" lassen sie nicht los. Die Schiffsingenieurin hat sie in einem Buch verewigt. "Boatlift war die größte maritime Evakuierung der Geschichte. Dass wir so wenig darüber reden, ist ein großes Versäumnis. Denn es könnte uns deutlich machen, was möglich ist. Vielleicht wären wir heute als Land an einer anderen Stelle. Wenn wir unsere gegenseitige Abhängigkeit erkennen würden. Mehr füreinander sorgen. Ich hoffe nur, dass diese Geschichten helfen."

DuLong ist dabei, wenn sich alle Schiffe und Boote wie jedes Jahr an der Südspitze von Manhattan versammeln und ihr Horn dröhnen lassen. Um 8.46 Uhr und um 9.03 Uhr.