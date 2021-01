BMW-Chef Zipse: Automobilbranche muss zum Klimaschutz beitragen

Ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie zieht BMW-Vorstandschef Oliver Zipse im BR-Interview Bilanz. Das Wichtigste vorweg: Alle Produkte seien ohne Verschiebungen auf den Markt gekommen und die Zahlen lägen über den Erwartungen – für den Münchner Autohersteller ein Grund zur Freude: "In Summe dürfen wir in aller Bescheidenheit zufrieden sein, dass wir hier keinen Schaden erlitten haben." Trotz der Pandemie sei es gelungen, BMW "am Laufen zu halten".

Zipse: Haben uns schnell an Corona angepasst

Das läge zum einen daran, weil die Werke und Bürogebäude schnell an die Auflagen der Politik angepasst wurden, "so dass es auch ein sicherer Platz ist für die Menschen ist". Zum anderen ändere die pandemische Lage nichts am grundsätzlichen Bedarf an Automobilen. Im Gegenteil, erklärt Zipse: "Die Menschen suchen auch Schutz." Der Schlüssel läge aber in der Balance – wenig private Kontakte, um den Kontakteinfluss einzuschränken und eine Industrie, die sich "voll auf diese neuen Umstände eingestellt hat".

Herausforderungen 2021: Klimaschutz und Emissionen

Der Kampf gegen die Pandemie und die wirtschaftliche Erholung, das ist aus Sicht des BMW-Vorstandsvorsitzenden die wichtigste Herausforderung für das Jahr 2021. Klar sei aber auch, dass die gesamte Branche einen Beitrag zum Klimaschutz leisten müsse. Ein "Weiter so" wird es dabei nicht geben, so die Ankündigung. "Wir werden nicht argumentieren mit der Position, die jetzigen Anspannungen wären doch schon groß genug." Die Industrie, so Zipse, "ist bereit, hier einen ganz wichtigen Schritt zu machen."

Das wolle man in den Verhandlungen mit der Europäischen Union sichtbar machen. Darüber hinaus richtet sich der Blick auch auf die neue Abgasnorm Euro 7, die auf die Reduktion weiterer Emissionen abseits von CO2 abzielt.

Beim Schutz von Umwelt, Menschen und Tieren müsse aber die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. "Bei CO2 ist das klar, dass die Emission zu einer Emissionswirkung führt – nämlich den Klimawandel", sagt Zipse. Anders beim Ausstoß von Stickstoffoxid, Kohlenstoffmonoxid oder Methan, dort habe man bereits starke Reduktionen vorgenommen. "Hier muss man zusehen, dass man nicht übertreibt, sodass es bei der europäischen und deutschen Automobilindustrie zu Arbeitsplatzverlusten kommt.

Trotz Krise: Optimismus bei Europas Autoherstellern

Grundsätzlich herrsche aber Zuversicht bei den europäischen Automobilherstellern, dazu trage auch das weltweite Standing bei, sagt Zipse. Dabei ginge es nicht um die "Bewahrung des vorhandenen Geschäftsmodells, sondern zum Zukunftsfähigkeit". Die Industrie sei in der Lage, sich schnell an Herausforderungen und Entwicklungen anzupassen. Als Beispiel nennt Zipse hierfür das Wachstum im Bereich E-Mobilität. Handlungsbedarf sieht er aber beim Ausbau der Ladeinfrastruktur, die "nicht im gleichen Maße hochläuft, wie die Elektrofahrzeuge, die auf den Markt kommen".

Angesichts der Pandemie sieht Zipse die größten Herausforderungen in seiner Rolle als Firmenchef. "Man muss mehr kommunizieren, weil Entscheidungen sehr schnell fallen." Schwierig werde es nur dann, wenn Konflikte zu Blockaden führen – das gelte es zu verhindern. Weniger kompliziert hält Zipse es im Privaten: "Bestimmte Dinge auch mal nicht zu tun und das Leben so gestalten, dass man gesund bleibt", darauf müsse man sich einstellen und einlassen.

