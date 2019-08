Schock in Stuttgart: ein 36 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend auf offener Straße erstochen worden. Tatwaffe sei ein "schwertähnlicher Gegenstand" gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Dem Angriff soll demnach ein Streit vorangegangen sein. Wie auf Fotos und Videos von der Tat zu sehen ist, könnte es sich um ein Samuraischwert (Katana) handeln. Trotz sofortiger Rettungsversuche starb das Opfer.

Tatverdächtiger nach Großfahndung festgenommen

Der mutmaßliche Täter soll anschließend mit dem Fahrrad geflüchtet sein. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. Am späten Abend nahmen die Beamten einen Mann fest. Er hatte laut Polizei offenbar mit dem späteren 36-jährigen Opfer zuvor in einer Wohngemeinschaft an der Fasanenhofstraße zusammengelebt. Die näheren Hintergründe zu einem möglichen Motiv sind aber weiterhin offen.