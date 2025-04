Blitzermarathon in Bayern: Wo am 9. April die Radarfallen stehen

Das europäische Netzwerk der Verkehrspolizei führt vom 7. bis 13. April seine erste europaweite Geschwindigkeitsaktion des Jahres durch. In Bayern findet der "Blitzermarathon" dieses Jahr am Mittwoch, den 9. April, statt. An rund 1.470 Messstellen (externer Link zum bayerischen Innenministerium) wird für 24 Stunden die Geschwindigkeit kontrolliert – zu schnelles Fahren sorgt nach wie vor für viele Todesopfer. Die Aktion soll für verantwortungsvolles Fahren sensibilisieren. An der Aktion gegen Raser nehmen auch andere Bundesländer teil.

Die meisten Blitzer werden in den Landkreisen Regensburg und Neu-Ulm sowie im Stadtgebiet von München stehen. Gar keine gibt es dagegen in den Städten Coburg, Straubing und Landshut.

Suchen Sie in der Tabelle nach Ihrer Postleitzahl, um zu sehen, wo bei Ihnen die Blitzer stehen.

Tabelle: Hier wird in Bayern geblitzt