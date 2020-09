vor 14 Minuten

Blitzeinschlag auf Fußballplatz: 14 Jugendliche verletzt

Bei einem Blitzeinschlag sind in Abtwil in der Schweiz 14 Jugendliche verletzt worden. Ein 16-Jähriger musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Blitz hatte zunächst einen Beleuchtungsmast getroffen.