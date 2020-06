Blitz schlägt in Wanderstock ein - Wanderin aus Wien sofort tot

Eine 53-jährige Wanderin ist in Österreich durch einen Blitzschlag ums Leben gekommen. Der Blitz habe direkt in den aus Aluminium bestehenden Wanderstock der Frau eingeschlagen, wie aus den Brandmarken am oberen und unteren Ende des Stocks hervorgehe, teilte die Polizei am Montag mit.

Unfall ereignete sich rund 100 Kilometer südlich von Wien

Die Frau aus Wien wurde rund 20 Meter über schroffes Gelände geschleudert und starb noch am Berg. Der Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der tödliche Vorfall ereignete sich in waldigem Gelände in der Nähe des 1523 Meter hohen Sonnwendsteins am Semmering, rund 100 Kilometer südlich von Wien. Die Frau war in Begleitung ihrer Halbschwester aus der Schweiz.