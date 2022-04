Blinken und Austin sagen Ukraine in Kiew weitere Hilfen zu

Bei ihrem Besuch in Kiew haben der amerikanische Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin eine schrittweise Rückkehr von US-Diplomaten in die Ukraine sowie weitere Militärhilfe angekündigt.

"Starke Unterstützung für ukrainische Regierung"

Blinken und Austin betonten, dass sie durch das Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die Solidarität der USA mit der von Russland angegriffenen Ukraine zum Ausdruck bringen wollten. "Wir hatten eine Gelegenheit, direkt unsere starke Unterstützung für die ukrainische Regierung und das ukrainische Volk zu demonstrieren", erklärte Blinken. "Das war, in unserer Einschätzung, ein wichtiger Moment, hier zu sein und direkte Gespräche im Detail zu führen."

Die Gespräche zwischen der US-Delegation und der ukrainischen Führung nannten Austin "sehr produktiv", sie dauerten nach Angaben eines US-Beamten drei Stunden, mehr als das Doppelte der vorgesehenen Zeit.

US-Diplomaten kehren nach Kiew zurück

Blinken erklärte, dass US-Präsident Joe Biden in den kommenden Tagen die derzeitige US-Botschafterin in der Slowakei, Bridget Brink, zur neuen Botschafterin in Kiew ernennen wolle. Der US-Botschafterposten in Kiew ist seit 2019 offiziell unbesetzt.

Aus dem US-Außenministerium verlautete dazu, US-Diplomaten sollten schrittweise "unsere Präsenz in Kiew reaktivieren". Die Diplomaten waren angesichts der russischen Invasion aus der Ukraine nach Polen in Sicherheit gebracht worden und hatten von dort aus gearbeitet.

Militärhilfe wird weiter ausgebaut

Die USA wollen zudem ihre Militärhilfe weiter ausbauen und 713 Millionen Dollar bereitstellen. Davon sollen etwa 300 Millionen Dollar für Waffenkäufe für die ukrainischen Streitkräfte verwendet werden. Der Rest soll an die regionalen Verbündeten der Ukraine gehen, die dem Land Hilfe geleistet hatten und ihre Waffenbestände wieder auffüllen müssen.

Austin: "Die Ukraine kann den Krieg gewinnen"

Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte dazu, die Ukraine könne den Krieg gegen Russland gewinnen, wenn sie ausreichend militärische Unterstützung erhält. "Sie können gewinnen, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben", betonte er. Der erste Schritt zum Sieg sei "der Glaube daran, dass man gewinnen kann", sagte der Pentagon-Chef - und die Ukraine habe diese Überzeugung.

Russland müsse hingegen weiter geschwächt werden. Durch den Krieg habe das Land bereits "viele militärische Fähigkeiten eingebüßt" und viele Soldaten verloren. "Wir wollen, dass Russland so weit geschwächt wird, dass zu so etwas wie dem Einmarsch in die Ukraine nicht mehr in der Lage ist", sagte der Pentagon-Chef.

US-Präsident Joe Biden hatte bereits am vergangenen Donnerstag weitere Hilfslieferungen in Höhe von 800 Millionen Dollar angekündigt. Darunter sollten auch von Selenskyj geforderte schwere Waffen sein, um der russischen Offensive im Osten des Landes zu begegnen.

Blinken: "Russland ist bereits gescheitert"

Außenminister Blinken äußerte nach der Rückkehr aus Kiew die Überzeugung, dass Russland schon jetzt mit seinen Absichten im Krieg gegen die Ukraine nicht erfolgreich sei. "Was die Ziele von Russland angeht, so ist Russland bereits gescheitert und die Ukraine erfolgreich".

Blinken und Austin waren am Samstag nach Polen gereist und fuhren am Sonntag mit dem Zug in die Ukraine .Während ihres Aufenthalts in Kiew trafen sie mit Präsident Selenskyj, Außenminister Dmytro Kuleba, Verteidigungsminister Olexij Resnikow und Innenminister Denys Monastyrskyj zu einem rund 90-minütigen Gespräch zusammen, berichtete der Sender CNN.