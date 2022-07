Blick über die Grenze: Belgien ein Jahr nach der Flutkatastrophe

Im oberfränkischen Selbitz stand das Wasser vor einem Jahr in Familienhäusern, Firmen, Schulen. Die Flut zerstörte Hab und Gut und ließ Autos durch Straßen und über Felder treiben.

Auch Gebiete im Südosten Bayerns und im Bayerischen Wald waren betroffen. Besonders schwer trafen die Überschwemmungen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen - vor allem das Ahrtal. Noch heute gibt es Schäden an der Infrastruktur. Laut WDR könnte es Jahre dauern, diese Schäden zu beheben.

BBK-Präsident: Manche Flächen sollten nicht mehr bewohnt werden

Wie häufig werden solche Unwetterkatastrophen kommen? Und was bedeutet das für die Gebiete, die besonders hart von ihnen getroffen werden? Der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, hält bestimmte Flächen in Deutschland angesichts der akuten Bedrohung wegen extremer Wetterereignisse nicht mehr für besiedelbar.

Dass bestimmte Gebiete unbewohnbar werden, ist nicht nur in Deutschland der Fall - auch andere Länder in Europa sind betroffen. BR24 hat im Rahmen des Projekts "Europäische Perspektiven" den Blick nach Belgien gerichtet, das auch schwer von der Flutkatastrophe betroffen war.

Belgien: Schwer getroffen von Hochwasser 2021

In Belgien stehen viele Aufbauarbeiten in den betroffenen Gebieten noch aus. Der öffentlich-rechtliche Sender RTBF berichtet über Orte in Belgien, in denen die Zeit nach den Unwettern scheinbar stehen geblieben ist. Von den Überschwemmungen waren dort die Gebiete entlang der Weser in der Region Wallonien, im Süden des Landes, betroffen. In einer Sozialbausiedlung in der Ortschaft Trooz in der Nähe von Lüttich wurden Bewohner umgesiedelt, konnten aber bisher nicht zurückkehren.

Sandrine ist eine von ihnen: "Es ist ein komisches Gefühl, wieder hier zu sein", sagt sie, als sie mit RTBF in ihr altes Viertel zurückkehrt. Es sei seltsam, in ein verwüstetes Viertel zurückzukehren und ein Haus zu sehen, das vor einem Jahr in aller Eile verlassen wurde. "Es ist nicht leicht, zurückzukommen. Es ist sehr schwer. Und dann noch so viele Erinnerungen", sagt sie. Eigentlich wollen Sandrine und ihre Tochter zurück nach Trooz: Trotzdem habe sie um ein Haus im zehn Minuten entfernten Fléron gebeten - "aber nur vorübergehend".

Wallonische Regierung könnte Wiederaufbau stoppen

Doch die Zukunft des Geländes in Trooz ist ungewiss, auch wenn die Eigentümer die 36 Wohnungen wieder aufbauen wollen. Das wäre auch möglich, erklärt Michel Deffet, Direktor und Leiter des "Foyer de la Région de Fléron", einem Unternehmen für Immobiliensachverständige: "Denn nach den Überschwemmungen im vergangenen Juli haben wir festgestellt, dass die Gebäude strukturell in Ordnung sind." Doch die wallonische Regionalbehörde könnte Einspruch erheben und alles abreißen, weil der Ort zu sehr von weiteren Überschwemmungen bedroht ist.

So ist es auch in Dolhain, einem Vorort von Limburg, etwa eine halbe Stunde von Trooz entfernt. Dort stoppte die wallonische Regierung sogar die Renovierungsarbeiten. Seitdem sei nichts mehr passiert: "Ich befinde mich in einer Theaterkulisse", sagt ein Anwohner, "es ist traurig, denn vorher war es belebt, es gab Geschrei, Musik ... Jetzt ist es still." Die Atmosphäre bedrücke die Nachbarschaft: Er berichtet von Freunden und von seiner Frau, die die Situation sehr belaste. Anwohner, Nachbarn, Vermieter - niemand wisse, was mit den Siedlungen geschehen wird. Weil sie zu nah am Wasser und zu exponiert sind, drohen sie zugunsten von Grünflächen zu verschwinden.

