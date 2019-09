Bleibt die Ausbildung zum Psychotherapeuten ein teurer Luxus?

Katharina Janzen studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Psychologie. Sie will später einmal als Psychotherapeutin arbeiten. Aber der Weg dahin sei noch lang und prekär, sagt die Vertreterin der Psychologiestudierenden. Denn nach dem Studium muss sie noch eine Ausbildung absolvieren und die kostet in der Regel mehrere Zehntausend Euro.

Psychotherapeuten: Ausbeutung während der Ausbildung

In psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken arbeiten die angehenden Psychotherapeuten aber zum Teil schon mit Patienten in schweren Lebenskrisen, ohne Anspruch auf Vergütung. Für die Psychologiestudentin Katharina Janzen ist das nicht nachvollziehbar.

"Man hat einen Masterabschluss, das heißt man ist berufsqualifiziert, wird aber in dieser Ausbildung, in den fünf Jahren, nicht vergütet und kann sich im Grunde, obwohl man Vollzeit arbeitet, seinen Lebensunterhalt nicht leisten." Katharina Janzen, Studentin

Bundesregierung will Psychotherapeutenausbildung reformieren

Dass die Bundesregierung die Psychotherapeutenausbildung reformieren möchte, findet Katharina Janzen längst überfällig. Zum Wintersemester 2020 soll es einen neuen, fünfjährigen Studiengang für Psychotherapeuten geben. Um anschließend Kassenpatienten behandeln zu dürfen, müssen die Absolventen - wie schon heute - eine Weiterbildung in einer stationären Einrichtung absolvieren. Doch anders als bisher sollen die Absolventen künftig nicht mehr bloß als Praktikanten beschäftigt sein. Mit ihrem Studienabschluss sollen sie eine Approbation erhalten, also eine staatliche Erlaubnis zur Behandlung. Und einen Anspruch auf Bezahlung.

Studierende fordern Übergangsregelungen

Die derzeit schon Studierenden und Psychotherapeuten in Ausbildung hatten sich mit einer Petition an den Bundestag gewandt. Ihre Befürchtung: gar nicht berücksichtig zu werden. Nun seien auch für sie angemessene Übergangsregelungen geplant, sagt die gesundheitspolitische Sprecherin der Union, Karin Maag

"Es kann nicht sein, dass der eine Vergütung kriegt und der andere, der jetzt das Pech hatte, ein Jahr zu früh anzufangen, dass der danebensteht. Und deswegen haben wir das aufgenommen und sagen, es gibt eine Vergütung, 1.000 Euro brutto." Karin Maag, CDU

1.000 Euro brutto nach fünf Jahren Studium

Das sei viel zu wenig, findet die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Klein-Schmeink. Auch weil die Psychotherapeuten in Aus- und Weiterbildung weiterhin Schulgeld oder Kursgebühren zahlen müssten. Von den 1.000 Euro brutto bleibe nichts übrig. Sie habe Berechnungen gesehen, dass nach Abzug der Schulkosten etwa 500 Euro verbleiben - für die Lebenshaltungskosten und weitere Ausgaben wie eine Berufshaftpflichtversicherung.

Angehende Psychotherapeuten halten Reform für nicht ausreichend

Auch die Psychologiestudentin Katharina Janzen aus München ist enttäuscht von dem Kompromiss. Sie sagt, die angehenden Psychotherapeuten würden einen substanziellen Beitrag zur Gesundheit der Gesellschaft leisten. Der Bedarf an psychotherapeutischer Behandlung in Deutschland nehme zu. Sie würde sich deshalb auch noch mehr Unterstützung für die Psychotherapeuten in Aus- und Weiterbildung wünschen.