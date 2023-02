Bleiben oder gehen? Erdbeben-Betroffene stehen vor dem Nichts

Der Boden in Elbistan schwankt immer noch. Es fühlt sich an wie auf einem Floß im Wasser. Das geht die ganze Zeit so, erklärt Ridvan, ein junger Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Es gebe ein Nachbeben nach dem anderen.

"Natürlich habe ich Angst, wie auch nicht. Aber ich habe keine Angst mehr vor dem Erdbeben. Ich habe Angst, dass die Menschen nicht mehr zurückkommen. Denn ich habe meine Heimat verloren." Ridvan, Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Elbistan

Minus 15 Grad in der Nacht

Die Stadt Elbistan ist Epizentrum des zweiten Bebens am Montagmittag. Sie hat 150.000 Einwohner, 100.000 fliehen in den Tagen nach dem Beben. Auch Ridvans Familie ist weg. Die Angehörigen kommen in Hotels in Antalya unter, einige hundert Kilometer westlich. Der 32-Jährige steht in einer dünnen Jacke in der Dunkelheit bei -15 Grad am Busbahnhof. Es brennen mehrere Feuer, an den sich die Menschen wärmen.