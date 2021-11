Black Friday und Co.: Das müssen Verbraucher wissen

Ob "Black Friday", "Cyber Monday", "Cyber Week" oder "Singles Day": Mit solchen meist aus den USA stammenden Begriffen wollen viele Händler die Kunden schon einige Wochen vor Weihnachten zum Einkauf animieren. Sie versprechen enorme Rabatte. Doch Vorsicht: Nicht jedes Angebot ist ein Schnäppchen.

Tipps für die Schnäppchenjagd

Angesichts der allerorts zu hörenden Lieferengpässe machen sich in diesem Jahr viele Leute besonders früh Gedanken um Weihnachtsgeschenke. Vielleicht lässt sich da bei Aktionen wie "Black Friday", "Cyber Monday" und dergleichen beim Einkauf sparen, denken viele. Doch bei der Schnäppchenjagd gilt es einiges zu beachten.

Wieviel kann man bei Black-Friday-Aktionen sparen?

So groß die Rabattversprechen auch sind, es gilt immer: skeptisch bleiben. Oft bezieht sich der hohe Nachlass auf eine unverbindliche Preisempfehlung, nach der sich kein einziger Händler richtet. Es gilt also, das Angebot zu überprüfen, ob es wirklich billig ist.

Black-Friday-Sparpotential im Schnitt gerade mal bei 4 Prozent

Laut einer Analyse der Vergleichsplattform idealo lässt sich bei "Black Friday", "Cyber Monday" etc. weit weniger sparen als mancher denkt. Am Black Friday 2020 hat das Portal die Preisentwicklung von über 9.200 Produkten analysiert. Dabei lag die Ersparnis durchschnittlich gerade mal bei 4 Prozent. Allerdings waren einige Produkte durchaus günstiger zu haben.

2020: Kopfhörer, Computermäuse, Playstation-Spiele besonders günstig

Beim Black Friday vor einem Jahr ließen sich den idealo-Angaben zufolge bei Kopfhörern im Schnitt 13 Prozent sparen, bei Computermäusen und bei Playstation-Spielen jeweils 12 Prozent. Auch bei E-Bikes und Fernsehern gab es nennenswerte Rabatte. Dagegen waren die Abschläge bei Smartphones und Tablets kaum nennenswert. Und teilweise waren Technikartikel sogar teurer als vor den Aktionen. Andere Erhebungen sehen im Schnitt ein deutlich höheres Sparpotential. So berichtet das Preisvergleichsportal guenstiger.de von durchschnittlich 9 Prozent Rabatt, andere von noch mehr. Letztlich muss der Kunde selbst im Einzelfall Preise vergleichen.

Lieferengpässe: Was bedeutet das für Black Friday?

Die weltweiten Lieferengpässe treffen auch die Einzelhändler. Der Handelsverband HDE erwartet für die Zeit vor Weihnachten zwar keine leeren Regale, aber doch vereinzelte Lücken im Warenangebot. Nach einer Erhebung des Münchener ifo-Instituts meldete zuletzt 60 Prozent der deutschen Unternehmen Nachschubprobleme. Besonders betroffen sind demnach Fahrradhändler, Baumärkte und Verkäufer von Elektronikgeräten. Laptops und Smartphones sind teilweise schwer zu bekommen, heißt es in Berichten. Ein Großteil der Firmen hat auch höhere Preise angekündigt, wie das ifo-Institut feststellt.

Bremsen die Lieferengpässe die Rabattschlacht?

Vielerorts wurde den Kundinnen und Kunden geraten, wenn möglich in diesem Jahr deutlich vor Weihnachten die Geschenke zu besorgen. Also trifft wohl in den kommenden Aktionstagen ein teilweise mangelndes Angebot auf große Nachfrage. Von daher ist es spannend, ob es an den Tagen um "Black Friday" und "Cyber Monday" wirklich zu einer großen Rabattschlacht kommt.

Handel erwartet Rekordumsätze

Die Einzelhändler rechnen zumindest mit vollen Kassen im Zuge der Aktionstage "Black Friday" und "Cyber Monday". Der Vorjahresumsatz wird nach einer Schätzung des Handelsverbands Deutschland diesmal um 27 Prozent übertroffen und wird rund 4,9 Milliarden Euro erreichen.

Black Friday und Cyber Monday nicht nur im Internet

Vor gut zehn Jahren ist die Black-Friday-Rabattschlacht aus den USA immer stärker nach Deutschland geschwappt. Mittlerweile nutzen fast alle Internethändler solche Aktionstage im November. Teils unter anderen Namen. So sind neben "Black Friday", "Cyber Monday" oder "Singles Day", auch Mottos wie "Black Sale", "Red Friday", "Deal Days" u.a. geläufig. Manche dehnen die Angebotstage gleich auf eine "Black Week" oder "Cyber Week" aus oder locken bereits mit "Frühen Black Friday Angeboten". Die Aktionen sind dabei längst nicht mehr nur auf Internethändler beschränkt, auch immer häufiger beteiligen sich die stationären Geschäfte – ob Modehändler, Weinladen, Elektrogeschäft oder sogar Discounter.

Tipps für die Schnäppchenjagd:

• Nicht auf Rabattversprechen hereinfallen! Oft sind die Nachlässe auf unverbindliche Preisempfehlungen bezogen, an die sich kein Händler (mehr) hält. Da kann sich ein Rabatt von 70 Prozent immer noch als teuer erweisen.

• Immer Preise vergleichen.

• Artikel und Preise schon (Tage/Wochen) vorher im Auge behalten.

• Preisvergleichsseiten bieten Alarmsysteme an. Da kann der Interessent das gewünschte Produkt angeben und wird dann bei einer Preisveränderung informiert. (Beispiele für Vergleichsseiten: idealo.de, billiger.de, geizhals.de)

• Vorsicht vor Betrügern im Internet! Die Rabatteuphorie nutzen auch schwarze Schafe. Deshalb Impressum überprüfen, wo der Händler sitzt. Bei unbekannten Webseiten zurückhaltend sein. Und beim Kauf am besten immer sichere Zahlmethoden wählen wie Paypal, Klarna, Lastschrift, Kreditkarte. Da bekommt man im Fall des Falls sein Geld meist zurück. Oder idealerweise per Rechnung zahlen.

• Gelassen bleiben. Mit Einblendungen wie "Nur noch wenige verfügbar" oder "Diesen Artikel schauen sich derzeit 20 Personen an" versuchen die Händler Druck zu machen. Meist ist das lediglich ein Marketingtrick.

• Nicht ärgern. Hat man ein Schnäppchen verpasst – keine Sorge: Die nächste Rabattaktion kommt bestimmt.

Woher kommen "Black Friday", "Cyber Monday", "Singles Day"?

Der Begriff "Black Friday" ist erstmals in den USA in den 1960er-Jahren aufgetaucht. Es handelt sich um den Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag, der immer auf den vierten Donnerstag im November fällt. An diesem Freitag nehmen sich viele US-Amerikaner frei und gehen shoppen. Quellen zufolge sollen erstmals die Einzelhändler in Philadelphia die Kunden mit großen Rabatten angelockt haben. Es ist nicht ganz klar, warum der Tag "Schwarzer" Freitag heißt. Eine Theorie besagt, dass so viele Schnäppchenjäger in Philadelphia unterwegs waren, dass die Menschen von der Polizei nur noch als schwarze Masse wahrgenommen wurden. Wo anders heißt es, dass die Einzelhändler würden an diesem Tag zum ersten Mal im Weihnachtsgeschäft schwarze Zahlen schreiben.

Der "Cyber Monday" wurde von den Onlinefirmen in den USA als Antwort auf den "Black Friday" im traditionellen Einzelhandel ins Leben gerufen und findet immer am Montag nach dem Thanksgiving-Feiertag statt. In Deutschland wurden "Black Friday" und "Cyber Monday" in den vergangenen rund 15 Jahren etabliert, nicht zuletzt von den großen US-Onlinehändlern. Der stationäre Einzelhandel hat sich den Rabattaktionen mittlerweile angeschlossen.

Warum gibt es so viele verschiedene Begriffe?

"Black Friday", "Red Friday", "Black Deals", "Black Week", "Black Sales", "Deal Days", "Colour Week" – die Variationen scheinen kein Ende zu kennen. Das liegt auch daran, dass der Begriff „"Black Friday" hierzulande markenrechtlich geschützt war. Doch im Frühjahr 2020 hat der Bundesgerichtshof ein Urteil bestätigt, das den Markenschutz von "Black Friday" im Bereich Werbedienstleistungen aufgehoben hat.

Worum geht es beim "Singles Day"?

Der "Singles Day" ist jedes Jahr am 11.11. und stammt aus China. In Deutschland ist er noch nicht so verbreitet. Weltweit gesehen ist es aber das größte Shopping-Event überhaupt. Allein Alibaba, Chinas großer Onlinehändler, machte bei dem fast zweiwöchigen Singles-Day-Abverkauf in diesem Jahr einen Umsatz von fast 85 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Der Online-Umsatz am Black Friday in den USA betrug im vergangenen Jahr insgesamt laut Salesforce 12,8 Milliarden Dollar.

Woher kommt der "Singles Day"?

Ursprünglich feierten Studenten im chinesischen Nanjing ihr Junggesellendasein am 11. November erstmals im Jahr 1993. Es wurde eine Tradition daraus, die dann der Online-Handelskonzern Alibaba aufgriff und nun in ganz China zu Rabatt-Aktionen genutzt wird.