BKA-Präsident Münch: Bessere Bekämpfung der Cyberkriminalität

Das Bundeskriminalamt berät gerade auf einer Tagung in Wiesbaden über eine bessere Bekämpfung der Cyberkriminalität: "Es ist nicht mehr die Zeit, wo jede Polizei im Kampf gegen Internet-Kriminalität eigene Methoden entwickelt", erklärte der BKA-Präsident im Interview der Bayern 2-radioWelt. Stattdessen arbeite das Bundeskriminalamt an einer digitalen Plattform, mit der die Polizeien in Bund und Ländern künftig zusammenarbeiten sollen.

Virtuelle Zusammenarbeit der Länder ab 2020

Mit dem "Programm 2020" könnten Ermittlungsgruppen über verschiedene Bundesländer und Standorte hinweg miteinander kommunizieren. Alle Beteiligten hätten die Möglichkeit, auf die gleichen Informationen zuzugreifen. "Wir hoffen", so erklärt Holger Münch, "mit dieser digitalen Zusammenarbeit Schritt für Schritt ab 2020 an den Start gehen zu können."

Außerdem forderte der BKA-Präsident zur besseren Bekämpfung von Cyberkriminalität Nachbesserungen beim Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Weil IP-Adressen nur noch kurz oder gar nicht in Deutschland gespeichert würden, hätten seine Kollegen zum Beispiel im letzten Jahr Tausende Hinweise auf Kinderpornografie nicht bearbeiten können. Laut Münch mussten 8.400 Fälle eingestellt werden:

"Das geht nicht. Da sehen wir dringend Nachholbedarf!"