Merz Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump

Viele erinnern sich noch an das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Es wurde oft als Eklat bezeichnet. Und noch eine weitere Zusammenkunft, nämlich die zwischen Trump und dem südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, verlief anders als geplant. Auch Ramaphosa führte Trump in seinem Amtszimmer vor und versuchte, mit einem Video seinem Vorwurf eines "Genozids" an weißen Bauern Nachdruck zu verleihen.

Vor diesem Hintergrund war der Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei Trump mit Spannung erwartet worden.

Debakel beim Antrittsbesuch bleibt bisher aus

Bei dem ersten Zusammentreffen von Merz und Trump kam es bisher zu keinen ähnlichen Szenen, wie sie manche befürchtet hatten. Trump begrüßte Merz per Handschlag vor dem Weißen Haus. Danach ging es mit der Übergabe eines Gastgeschenks weiter: Merz brachte Trump ein Faksimile der Geburtsurkunde seines deutschen Großvaters mit – das ist eine Nachbildung der Urkunden in deutscher und englischer Sprache. Merz überreichte es Trump im Goldrahmen. Das in Sütterlinschrift verfasste Dokument bezeugt die Geburt von Friedrich Trump am 14. März 1869 in Kallstadt, einem Winzerdorf an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz, wo der Großvater des heutigen US-Präsidenten in einer Familie mit sechs Kindern aufwuchs. Er wanderte 1885 mit 16 Jahren nach New York aus.

Im Anschluss sagte Trump, er strebe eine "großartige Beziehung" zu Deutschland an. Die geplante Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben "positiv". Weil Journalistinnen und Journalisten bei dem Treffen im Oval Office Fragen stellten, war der Redeanteil von Merz gering. Trump dagegen beantwortete unter anderem auch Fragen zur amerikanischen Innenpolitik. Er äußerte sich dabei zu Merz Charakter und nannte den Bundeskanzler scherzhaft einen "schwierigen" Ansprechpartner, aber auch einen "großartigen Vertreter Deutschlands". Und er sprach ein Kompliment aus: Merz spreche so gutes Englisch, sagte Trump an seinen Gast gewandt und fragte: "Würden Sie sagen, es ist so gut wie Ihr Deutsch?" Merz antwortete auf Englisch, es sei nicht seine Muttersprache. Aber er versuche, fast alles zu verstehen und so gut zu sprechen, wie er könne.

Trump und Merz sprechen auch über den Krieg in der Ukraine

In Bezug auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine forderte Merz Trump dazu auf, gemeinsam mit Deutschland und Europa an einem Ende des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zu arbeiten. Amerika sei „in einer sehr starken Position, um in diesem Krieg etwas zu unternehmen und ihn zu beenden“, sagte Merz. Trump nannte er dabei eine „Schlüsselfigur“. Er sei, so Merz, auch gekommen, um darüber zu sprechen, was man gemeinsam für dieses Ziel tun könne. Er wies darauf hin, dass Deutschland und Europa die Ukraine unterstützt habe und man den Druck auf Russland erhöhen wolle.

Trump schloss derweil weitere Sanktionen gegen Russland nicht aus. "Wir werden keinen Deal machen, wenn das nicht aufhört", sagt Trump. Sanktionen habe er im Kopf, und er werde eine harte Haltung einnehmen, wenn der Krieg nicht ende. Dies betreffe dann aber beide Seiten.

Weitere Themen und wie der Tag für Merz weitergeht

Auch weitere Themen wurden kurz angeschnitten: Der US-Präsident sagte, er setze auf ein "gutes Handelsabkommen" mit der EU. Merz sagte im Oval Office außerdem, Deutschland verdanke den USA viel. Und auf englisch: "Das werden wir nie vergessen". Trumps deutsche Wurzeln seien "eine sehr gute Grundlage für eine enge Zusammenarbeit". Die Frage eines Journalisten, ob die in Deutschland stationierten US-Truppen dort auch bleiben sollen, bejahte Trump.

Nach dem Gespräch im Oval Office vor laufenden Kameras, das etwa 45 Minuten dauerte, ist ein vertrauliches Mittagessen zwischen Trump und Merz geplant.