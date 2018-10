Bisher wohl keine Alternative zum Sturmgewehr G36

Eigentlich soll 2021 das G36 durch ein neues Sturmgewehr ersetzt werden. Doch es gibt offenbar Probleme bei der Anschaffung anderer Waffen.

Eine Vergleichserprobung habe ergeben, "dass keines der angebotenen Produkte alle durch den öffentlichen Auftraggeber zwingend geforderten Leistungen erfüllt". So zitiert die "Welt am Sonntag" ein vertrauliches Schreiben des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) an das Verteidigungsministerium, das der Zeitung vorliegt.

Projekt könnte sich verzögern

Die Unternehmen hätten nun eine Frist bis zum 15. Februar 2019, um die Mängel zu beseitigen, heißt es. Danach sollen die Gewehre erneut geprüft werden. Dadurch verzögert sich das Projekt dem Bericht nach um etwa acht Monate. Doch es könnte auch noch länger dauern.

Der Bundesrechnungshof bezweifelt laut dem Schreiben des BAAINBw, dass die in der Ausschreibung geforderte Durchschlagskraft der Gewehre grundsätzlich den Anforderungen der Bundeswehr genügt.

Von der Leyen will neue Gewehre

Bereits 2015 hatte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen entschieden, dass das Standard-Sturmgewehr der Bundeswehr ausgemustert werden soll.

Es gab Kritik an der Präzisionsfähigkeit des G36 bei bestimmten Bedingungen, vor allem bei extremen Außentemperaturen. Heckler & Koch hat die Vorwürfe zurückgewiesen und im vergangenen Jahr auch einen juristischen Erfolg erzielt. Die auf Handfeuerwaffen spezialisierte Rüstungsfirma bewirbt sich auch um den Auftrag für die neuen 120.000 Sturmgewehre. Wer sonst noch mittbietet, ist unbekannt.