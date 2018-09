Bischofskonferenz: Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie

Kardinal Reinhard Marx erklärte zum Abschluss der Tagung in Fulda, dass sie sich dem Ernst der Stunde stellen. Marx sprach von institutionellem Versagen.

"Wir wissen: Ohne die Betroffenen werden wir nicht vorankommen, auch nicht ohne Fachleute. Wir wissen, es braucht Aufarbeitung, die den Charakter der Unabhängigkeit hat. Und all das muss man in Gang bringen. " Kardinal Reinhard Marx

Die Studie hat der Kirche Vertuschung und Versagen beim Umgang mit Missbrauchsfällen attestiert. "Wir wollen klären", kündigt heute die Bischofskonferenz an, "wer über die Täter hinaus Verantwortung für das Missbrauchsgeschehen in unserer Kirche getragen hat." Das heißt, auch Bischöfe und andere Verantwortliche müssen damit rechnen, belangt zu werden. Die Selbstherrlichkeit von "Amtsträgern der Kirche" müsse überwunden werden – auch das steht in der Erklärung, die heute verabschiedet wurde.

Kein Hinweis in Personalakten bei überführten Missbrauchstätern

Manche Dinge lassen sich schnell ändern. Zum Beispiel die Führung der Personalakten. Hier haben die Forscher herausgefunden, dass selbst bei überführten Missbrauchstätern oft kein entsprechender Vermerk in den kirchlichen Unterlagen zu finden war. Die Bischöfe verpflichten sich heute, das künftig durch einheitliche Standards zu verhindern. Allerdings hat die Studie auch zu Tage befördert: Leitlinien allein genügen nicht, sie müssen auch umgesetzt werden. Die Missbrauchsprävention wurde bisher von Bistum zu Bistum höchst unterschiedlich geregelt. Deshalb wird es künftig ein externes Monitoring geben, das die Bistümer überwacht, sagt der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz Stephan Ackermann.

"Es wird einen Bericht geben. Und wenn da relativ wenig steht für ein Bistum, dann ist das nicht so gut. Dann steht man nicht so gut da, und dann weiß die Öffentlichkeit, wo muss man genau hinschauen." Stephan Ackermann, Missbrauchsbeauftragter der Bischofskonferenz

Zusammenhang zwischen Zölibat und Missbrauch?

Die Wissenschaftler sehen außerdem im Zölibat einen Risikofaktor. Dass ein katholischer Priester enthaltsam leben muss, macht diesen Beruf auch für Männer attraktiv, die sich mit ihrer eigenen Sexualität nicht auseinandergesetzt haben, die nicht beziehungsfähig sind. Das Landeskomitee der Bayerischen Katholiken fordert deshalb, die Zugangskriterien zum Priesterberuf zu überprüfen.

"Es darf keine Tabuthemen geben, dass man sagt: Darüber reden wir nicht. Über alle Themen, die in der Empfehlung genannt werden, werden wir reden." Kardinal Reinhard Marx

Doch die deutschen Bischöfe sind vorsichtig. Das Zölibat abzuschaffen hat in Fulda niemand gefordert, das sei auch nicht die Lösung aller Probleme, sagt der Würzburger Bischof Franz Jung. Es gehe, so Jung, um das große Thema eines reifen Umgangs mit der eigenen Sexualität und die Frage: Haben wir die Menschen, die diese Lebensform gewählt haben, auch genügend vorbereitet und begleitet?

Außerdem will die katholische Kirche eine externe Anlaufstelle einrichten, die unabhängig von der Kirche arbeitet. Auch das Verfahren, das die Entschädigungszahlungen für Opfer regelt, soll reformiert werden.